la ricetta per primi piatti

Pasta al pesto di limone, pinoli e basilico: un condimento semplice e fresco ideale per i vostri primi piatti.

Oggi vi proponiamo la ricetta per preparare la pasta al pesto di limone, arricchito con pinoli, basilico e prezzemolo fresco. L’importante è scegliere un limone non trattato o di origine biologica con la buccia edibile, con l’aggiunta di un po’ di succo di limone poi, sentirete che gusto! Prepararlo è facilissimo, e ci vuole davvero poco tempo: vediamo subito tutti i passaggi.

Pasta al pesto di limoni

Preparazione della pasta con pesto di limoni

Per prima cosa dedicatevi alla preparazione del pesto: lavate il limone e grattugiatene la scorza oppure tagliatela con il pelapatate facendo attenzione a non intaccare la parte bianca. Spremete i limoni ed eliminate i semi. Tostate i pinoli pochi minuti in padella (facoltativo) e private la buccia e l’anima all’aglio. Prendete un mixer e aggiungete tutti gli ingredienti (potete omettere il prezzemolo e aggiungere qualche foglia di basilico), quindi azionatelo e frullate fino a ottenere una salsa omogenea. Tenete il pesto da parte e nel frattempo fate cuocere la pasta in una pentola d’acqua salata. A cottura ultimata scolate la pasta e conditela con il pesto di limone che avete preparato poco prima. Servite immediatamente.

Potete anche solo preparare il pesto e usarlo non solo per condire la pasta ma anche su un crostino come aperitivo.

Conservazione

La pasta preparata seguendo questa ricetta può essere conservata in frigorifero all’interno di un contenitore con coperchio per 1 giorno. Sconsigliamo la congelazione in freezer.