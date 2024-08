la ricetta per le verdure arrostite

I peperoni al forno sono un contorno delizioso e facile da preparare. Scopriamo tutti i trucchi per pelarli senza fatica e qualche idea su come servirli.

I peperoni al forno, nella loro semplicità, sono una vera e propria delizia. Se pensate che risultino poco digeribili vi sbagliate: grazie alla cottura al forno e alla successiva pulizia potrete apprezzare tutto il sapore di questo ortaggio estivo senza nessun timore.

Ottimi come contorno, antipasto, insieme ai piatti di carne o di pesce ma anche nei panini, i peperoni arrosto al forno sono semplici da preparare ma ci sono alcuni trucchi per non far fatica a pelarli. Vediamo insieme quali sono e qualche idea su come condirli e come gustarli.

Come cucinare i peperoni arrosto in forno

Prima di tutto, prendete i peperoni e lavateli accuratamente, poi asciugateli e metteteli su una teglia da forno foderata. Assicuratevi di aver preriscaldato il forno e cuoceteli a 200°C per circa 30-40 minuti girandoli con delle pinze da cucina ogni 15 minuti. Quando vedrete la pelle annerirsi, vuol dire che le verdure saranno pronte. Ma non preoccupatevi tanto la parte esterna verrà eliminata e i peperoni senza pelle risulteranno molto più facili da digerire. Una volta cotti, prendeteli e metteteli dentro una busta di plastica oppure un sacchetto di carta del pane o ancora una ciotola coperta con della pellicola. L’importante è che sia ben sigillata in modo che il vapore resti all’interno. Lasciateli riposare per circa un’ora o comunque fino a che non si saranno intiepiditi. Questa è una fase cruciale, poiché sarà proprio il vapore che rilasceranno che ammorbidirà la pelle e poi toglierla sarà un gioco da ragazzi. Una volta trascorso il tempo necessario, prendete i peperoni e rimuovete la pelle aiutandovi con un coltellino per sollevarla, il picciolo, i filamenti bianchi e semi interni. Tagliate i peperoni a striscioline e metteteli in una ciotola, quindi conditeli con olio extravergine di oliva, sale, pepe, aglio. Può bastare anche così, ma se preferite potete aggiungere anche altri odori come prezzemolo fresco tritato, oppure origano o basilico a vostro gusto. Servite subito, oppure lasciate in frigo e consumateli freddi: saranno buonissimi ugualmente!

Ecco un video che illustra tutti i passaggi dalla cottura alla spellatura finale. Come potete vedere è davvero semplice ottenere degli ottimi peperoni al forno.

Peperoni arrostiti al forno: qualche consiglio

Questa ricetta si può realizzare con i peperoni di qualsiasi colore anzi, sceglierli misti permetterà di avere un antipasto colorato. Anche il tipo di peperone è indifferente anche se il nostro consiglio è di sceglierli di forma il più regolare possibile così da far meno fatica nella pulizia.

I peperoni si possono condire in diversi modi: dal più semplice come quello che vi abbiamo proposto, al più saporito aggiungendo aceto o passata, oppure rendendoli ancor più saporiti con capperi o olive.

Per preparare dei peperoni al forno veloci potete anche tagliarli in 4 pezzi e disporli sulla teglia con la pelle rivolta verso l'alto. In questo modo saranno sufficienti 20-25 minuti a 200°C per renderli teneri. Il tempo di riposo nel sacchetto va comunque rispettato prima di procedere con la rimozione della pelle.

Il sapore dei peperoni arrostiti si sposa benissimo sia con la carne che con il pesce ma a nostro parere l’abbinamento migliore è con i formaggi caprini e ovini che con il loro sapore deciso bilanciano la dolcezza di questo ortaggio.

Oltre che come contorno o antipasto, i peperoni al forno sono ottimi per arricchire le bruschette, farcire i panini e le piadine.

Conservazione

Consigliamo di conservare questo contorno di verdure facile e veloce per massimo 2 giorni in frigorifero, all’interno di un contenitore con apposito coperchio o ben coperto dalla pellicola trasparente. Sconsigliamo la congelazione in freezer.