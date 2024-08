la ricetta per la salsa

Il pesto di zucchine è un sugo fresco e colorato, velocissimo da fare e ideale per condire primi piatti sfiziosi e adatti ad ogni occasione.

Voglia di una favolosa pasta al pesto di zucchine? Allora siete nel posto giusto! Oggi vedremo come realizzare in casa uno dei sughi più strepitosi che potete cucinare. Questa salsa è decisamente ottima per condire primi piatti di diverso tipo, dalla pasta al risotto, fino addirittura alle lasagne.

Ma volete conoscere un vero peccato di gola? Allora provatelo con il pane! Con questa preparazione, infatti, potrete anche realizzare dei favolosi crostini.

Pasta con il pesto di zucchine

Come fare il pesto di zucchine crude

Prima di tutto lavate accuratamente le zucchine e tagliate le estremità. Ora grattugiate la verdura con una grattugia a fori larghi. Prendete le vostre zucchine grattugiate e mettete in un colino posizionato sopra una piccola ciotola. Salate e lasciatele riposare per almeno 30 minuti in modo che rilascino l’acqua in eccesso. Passato il tempo schiacciateli con un cucchiaio in modo da eliminare tutta l’acqua e versateli in un mixer. Aggiungete sale, pepe, olio, formaggio grattugiato (pecorino, parmigiano o un mix di entrambi a vostro piacimento) e le foglie di basilico. Intanto, pulite l’aglio ed eliminate l’anima interna, così da renderlo più digeribile, poi tagliate al coltello anche le mandorle e incorporate entrambi nel mixer. Frullate a intermittenza fino a che non avrete ottenuto una salsa di zucchine bella cremosa. Versatela in un vasetto di vetro oppure direttamente sopra un bel piatto di pasta appena scolata.

Ed ecco una videoricetta della versione del pesto senza cottura, quasi identica alla nostra preparazione se non fosse per le dosi di alcuni ingredienti:

Ecco la vostra ricetta di una salsa alternativa all’originale ma che dovreste proprio provare. Avete mai assaggiato la pasta con pesto di zucchine? No? Allora è arrivato il momento!

Pesto di zucchine cotte

Potete realizzare questa ricetta del pesto anche utilizzando le zucchine cotte. Per farlo vi consigliamo di procedere in questo modo:

Prendete le zucchine, lavatele bene, asciugatele e tagliate le estremità. Tagliatele a tocchetti della dimensione che preferite e mettetele in padella con 1 filo d’olio. Fatele cuocere a vostro piacere (basteranno 10 minuti solo per renderle morbide oppure potete aspettare che si abbrustoliscano leggermente). Naturalmente a seconda di quanto le farete cuocere cambierà anche il calore finale del condimento. Quando avranno raggiunto la cottura che desiderate mettetele in un mixer con gli altri ingredienti e iniziate a frullare aggiungendo a filo l’olio, quanto basta per ottenere la consistenza che preferite. In questo caso non serve far spurgare le zucchine perché avranno già perso la loro acqua in eccesso durante la cottura.

Conservazione

Essendo preparato in casa con ingredienti freschi e non a livello industriale vi consigliamo di conservarlo in frigorifero per massimo 3-4 giorni ricoperto da un generoso strato di olio evo. Potete inoltre anche congelarlo in freezer in modo che duri più a lungo e scongelarlo all’occorrenza.