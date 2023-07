Ecco la ricetta per creare un repellente naturale in grado di allontanare le mosche dal cane in modo che non lo infastidiscano più.

Forse vi sarete accorti in più occasioni che spesso il cane può avere delle mosche e degli insetti che gli girano attorno e che lo infastidiscono. Capita soprattutto ai cani che vivono all’aperto e che non sono puliti alla perfezione come può essere un cane domestico che vive sempre e solo in casa.

Prendersi cura dell’igiene del proprio cane è fondamentale e in questo articolo vedremo qualcosa in più, ad esempio come allontanare le mosche dal cane con un repellente naturale. Si può fare a casa senza problemi con pochi e semplici ingredienti e pochi e semplici passi. Niente di complicato e tutti possono farlo anche subito.

Nella bella stagione ci sono insetti ad ogni angolo in cui si guarda, quindi, meglio prendere queste informazioni come preziosi consigli e seguirle se se ne ha l’opportunità.

Come allontanare le mosche dal cane: la ricetta per il repellente naturale

Le mosche sono attratte dal pelo sporco del cane, soprattutto quando fa molto caldo. Così come altri parassiti, anche questi insetti possono depositare le loro uova sul cane e provocare delle infezioni.

Per prevenire tutto questo ecco gli ingredienti utili per preparare un repellente naturale:

acqua

aceto di mele

olio minerale

sapone per piatti

oli essenziali (citronella, eucalipto, chiodi di garofano)

Per prepararlo basta prendere un contenitore e mettere 250 ml di aceto, 250 ml di olio, due tazze di sapone per piatti e una miscela di oli essenziali per 2,5 ml. Infine, aggiungere cinque parti di acqua e mescolare. Mettere la miscela in un flaconcino spray e spruzzare sul pelo del cane un paio di volte al giorno.

In questo modo, le mosche e gli altri parassiti si terranno alla larga dal pelo del vostro amico a quattro zampe e non ci saranno rischi per la sua salute.

Come tenere pulito il cane

Non basta usare il repellente sul pelo per liberarsi dei parassiti, occorre naturalmente tenere pulito il cane e tutti i suoi accessori.

Secondo gli esperti è opportuno fargli il bagno completo almeno una volta al mese, ma d’estate è meglio farglielo almeno due volte al mese. Dipende molto dal carattere del cane e da come vive le sue giornate, se sta spesso in casa a riposare o se è molto attivo e va a rotolarsi nella terra.

Ricordarsi sempre di raccogliere i suoi bisogni e di farlo dormire in un posto sempre pulito. La sua cuccia deve essere pulita regolarmente, bisogna aspirare il pelo, usare del bicarbonato per togliere i cattivi odori e far prendere aria a tutti i suoi oggetti.

Anche i giocattoli e tutto quello che usa regolarmente dovrebbero essere lavati spesso. Anche se non li vediamo, i batteri sono ovunque e si diffondono rapidamente. Tenere pulito l’ambiente in cui riposa e dove mangia è essenziale per prevenire parassiti, sporcizia, cattivi odori e, soprattutto, malattie.