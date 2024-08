la ricetta per farlo in casa da zero

Il gelato al caramello salato è un dolce facile e veloce da fare in casa, con un gusto tutto particolare.

Che ne dite di preparare un gelato al caramello salato fatto in casa? Si tratta di un gusto molto particolare e ricercato, se non lo avete ancora fatto dovete provarlo assolutamente. Con questa ricetta è molto semplice prepararlo in casa, con le vostre mani, e gustarlo quando preferite. Per la fine di un pranzo o una merenda rinfrescante, questo gelato si prepara con pochi ingredienti. La base di partenza si realizza con solo latte condensato, panna liquida e caramello salato, che potete preparare direttamente voi; quindi, è molto più leggero da fare senza uova. Insomma, il risultato sarà buono che non potrete resistergli!

Gelato al caramello salato

Preparazione della ricetta per il gelato al caramello salato

Cominciate dalla realizzazione del caramello salato. Tagliate il burro in pezzi e mettetelo in una ciotola aggiungendo il sale. Mettete lo zucchero semolato in un pentolino. Mettetelo su fuoco medio-basso e fatelo sciogliere, mescolando spesso con una spatola; fate attenzione a non farlo bruciare. Quando lo zucchero diventa ambrato, spegnete. Contemporaneamente, versate 100 ml di panna in un altro pentolino e scaldatela. Versate la panna (a più riprese) sullo zucchero, mescolando con la spatola. Una volta fatto, aggiungete il burro salato e mescolate per ottenere un composto liscio e omogeneo. Passate al composto per il gelato. Prendete 400 ml di panna fredda dal frigo e versatela in una ciotola; montatela a neve fermissima. Aggiungete il latte condensato e circa 100 g del caramello salato che avete precedentemente preparato. Mescolate per amalgamare il tutto. Mettete il composto in un recipiente adatto per il congelamento, coprite con pellicola alimentare e riponete in freezer per 6-7 ore. Al termine, mantecate il gelato e sarà pronto da servire. Potete decorarlo con il resto del caramello salato e con granella di arachidi.

Conservazione

Il gelato al caramello salato è adatto per tutti gli amanti del caramello, ma è talmente buono che saprà conquistare anche tutti gli altri. Potete conservarlo in freezer per 1 settimana al massimo, in un contenitore ermetico.

Per un dessert leggero e unico, provate il gelato di frutta senza panna.