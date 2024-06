la ricetta per dolcetti golosissimi

Scopriamo ingredienti e ricetta per preparare la frolla montata senza glutine, un impasto morbido e goloso per fragranti dolcetti!

La frolla montata senza glutine è una particolare preparazione della pasticceria perfetta per chi vuole biscotti friabili, perfetti da abbinare al tè del pomeriggio o ad un fresco succo di frutta. Questo impasto base è preparato con farina di riso e farina di mais, valide sostitute alla farina di frumento. E’ comunque importante verificare che sulle confezioni dei prodotti utilizzati sia presente il simbolo della spiga barrata in modo da evitare pericolose contaminazioni.

Pasta frolla montata

Preparazione della pasta frolla montata senza glutine

Per prima cosa tagliate il burro morbido a tocchetti poi versatelo all’interno della ciotola della planetaria, unite lo zucchero a velo e azionate le fruste in modo da ottenere una crema. Proseguite aggiungendo l’uovo e successivamente le farine senza glutine e il lievito. Trasferite il composto così ottenuto all’interno della sparabiscotti o in una sacca da pasticcere e formate i biscotti direttamente su di una teglia foderata con carta da forno realizzando le forme che preferite. Indicazioni per la cottura: i biscotti di frolla montata senza glutine cuociono in 15 minuti in forno caldo a 180 °C. Potete decorare i biscotti con gocce di cioccolato, frutta candita o a cottura ultimata potete decorare i biscotti con cioccolato fuso.

Conservazione

I biscotti realizzati seguendo questa preparazione si conservano fuori dal frigo per circa 5-6 giorni, all’interno di un contenitore apposito per dolci lontano da fonti di calore o luminose. Sconsigliamo di congelare in freezer la frolla montata.