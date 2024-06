la ricetta per dei dolci soffici

Le brioche in friggitrice ad aria sono l’idea perfetta per una colazione gustosa, con un impasto soffice cuociono in fretta.

La colazione diventa più golosa con le brioche in friggitrice ad aria. In questo pratico elettrodomestico, i dolci cuociono in poco tempo e risultano più leggere. Inoltre, l’impasto per creare queste soffici brioches è molto semplice.

Con pochi ingredienti e un breve tempo di lievitazione, potrete creare subito dei cornetti buoni come quelli del bar. La cottura ad aria li rende incredibilmente morbidi all’interno e croccanti all’esterno. Facili da fare, sono la soluzione migliore per servire in poco tempo una colazione deliziosa e nutriente.

Brioche in friggitrice ad aria

Preparazione della ricetta per le brioche in friggitrice ad aria

Prima di cominciare, mettete il burro in un pentolino e fatelo sciogliere. Setacciate la farina 00 e quella di Manitoba e versatele in una ciotola. A queste, aggiungete lo zucchero semolato. Unite anche il lievito, sbriciolandolo. Mescolate e, poi, aggiungete 150 ml di latte, a filo. Cominciate a impastare e, quando l’impasto si fa sodo, incorporate anche il burro fuso. Quando è ben assorbito, aggiungete un pizzico di sale e continuate a impastare. Lavorate il panetto per circa 10 minuti, poi mettetelo in una ciotola pulita. Coprite con la pellicola e mettete a lievitare in forno spento, con luce accesa. Quando l’impasto raddoppia di volume, trasferitelo su un piano infarinato. Stendetelo con un mattarello, in modo da ottenere una sfoglia rettangolare, abbastanza sottile. Con una rotella, tagliate la sfoglia in triangoli rettangoli con base di 9 cm (avrete 5-6 triangoli). Prendete un triangolo alla volta e, partendo dalla base, arrotolate l’impasto su se stesso. Rivestite con un foglio di carta forno una teglia e distribuite sopra le brioches. Mettete in forno spento con luce accesa e fate lievitare per 30 minuti. Trascorso questo tempo, sbattete un uovo in una ciotola; aggiungete 20 ml di latte e mescolate. Usate questo composto per spennellare la superficie dei cornetti. Mettete 3 o 4 brioches alla volta nella friggitrice ad aria e fate cuocere a 150°C per 13 minuti.

Ed ecco la ricetta per una brioche fatta in casa nella maniera classica!

Conservazione

Le brioche in friggitrice ad aria sono cotte in poco tempo. Potete conservarle per 2 giorni, in un contenitore ermetico.