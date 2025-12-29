La ricetta peggiore di Ree Drummond

La celebre chef Ree Drummond ha rivelato la ricetta che più si rammarica di aver condiviso con gli spettatori della sua lunga serie “Meals Community” intitolata “La donna pioniera”. Lo spettacolo di cucina è andato in onda dal 2011 e Drummond, ha condiviso centinaia di ricette. Tuttavia, ci sono stati alcuni incidenti mancati, inclusa una pizza con strisce di pollo che secondo lei è stata la “cosa peggiore” che abbia mai visto in vita sua.

La società di produzione usciva cinque volte l’anno e filmava otto episodi, circa 40 spettacoli all’anno. Drummond ha spiegato che di solito, alla fine delle riprese, tutti sono stanchi di cucinare e fanno a gara per finire tutto prima che la troupe torni a casa. Così, nell’ultimo episodio delle riprese, ha avuto l’idea di fare una pizza con strisce di pollo. Tuttavia, poiché erano le riprese finali della stagione e la troupe aveva poco tempo a disposizione, è stata costretta a fare numerose scorciatoie, utilizzando strisce di pollo surgelate e una crosta già pronta.

Le strisce di pollo erano troppo grandi e questa pizza è stata la cosa peggiore che abbia mai visto in vita mia. Dopo aver messo le strisce di pollo, sono cadute come mattoni. Poi, ha inspiegabilmente versato sopra i sottaceti. A Drummond si sono unite le sue figlie adulte, Alex Drummond Scott e Paige Drummond Andersen, con quest’ultima che ha ricordato che la ricetta della pizza con pollo fritto è diventata virale su TikTok per essere stata la peggiore ricetta di “La donna pioniera”.

Drummond ha notato che la sua idea originale era quella di preparare una pizza con pollo fritto, che ricordasse uno dei primi piatti della California Pizza Kitchen. Nella sua mente, avrebbe preparato questi bocconcini di pollo con popcorn e una crosta fatta in casa. Tuttavia, la realtà è stata ben diversa. Questa non è la prima volta che la star di Meals Community ammette il suo incidente con la pizza con pollo fritto. Ha già ammesso di aver utilizzato strisce di pollo congelate e di non essere soddisfatta del risultato finale.