la Ricetta originale piemontese (passo passo)

La Salsa tonnata è un condimento tipico della cucina italiana, di origine piemontese, a base di tonno, uova sode, acciughe, capperi e un pò di brodo vegetale. Consistenza cremosa, al palato saporita, è perfetta per esaltare il gusto della carne come salsa per Vitello tonnato; oppure da spalmare sulle tartine, farcire le Uova ripiene, ortaggi, realizzare gustosi antipasti , oppure per accompagnare verdure. Insomma una vera delizia, che per quanto semplice, piccoli errori possono compromettere la corposità e sapore! Se volete prepararla in casa perfezione ecco la Ricetta salsa tonnata con tutti i consigli illustrati con foto passo passo; per averla buonissima! sapida al punto giusto, vellutata, senza grumi, nè troppo liquida, nè troppo densa!

Come ogni ricetta tradizionale esistono diverse versioni. Ad esempio la salsa tonnata con Maionese. In questo caso vi propongo la Ricetta originale della salsa tonnata senza maionese classica tratta dall’infallibile libro di cucina regionale di mia madre.

Si tratta di una realizzazione facilissima e super veloce, per la quale si utilizza un mixer per frullare tutti gli ingredienti e in pochi minuti è pronta. Il segreto per una consistenza ottimale è dosare bene i liquidi ; ecco perché vi consiglio di procedere a poco a poco. e sopratutto aggiungere il sale solo alla fine. Nel procedimento travate tutte le indicazioni giuste.

Credetemi vi innamorerete del risultato: è direte voi stessi che si tratta della migliore una salsa tonnata mai preparata! Io l’adoro tutto l’anno , in estate, magari in un buon Club Sandwich. E’ immancabile tra antipasti di Natale e Capodanno insieme all’intramontabile Insalata russa e il delizioso Cocktail di Gamberi. Preparatela presto e vedrete che non la comprerete più!

Ricetta Salsa tonnata

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 0 minuti 10 minuti

Ingredienti

Quantità 4 persone 2 scatolette di tonno sott’olio ( 160 gr) perfettamente sgocciolato

2 uova sode

3 acciughe sott’olio

1 cucchiaio di capperi dissalati

1 cucchiaino di olio extravergine

brodo vegetale

sale ( da valutare )

Procedimento