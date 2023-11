la Ricetta originale della nonna (cremoso e veloce)

Il Ragu di salsiccia è un sugo saporito, tipico della cucina italiana, a base di soffritto di cipolla, sedano e carota, olio, salsiccia di maiale sbriciolata privata del budello e passata di pomodoro; che cuociono lentamente dando vita ad un condimento cremoso ma con pezzi, corposo simile al Ragu alla bolognese, ma più veloce! Ideale per condire la pasta; Tagliatelle , Gnocchi di patate, farcire Lasagne , Cannelloni, realizzare gustosi timballi e Pasta al forno, ma anche per accompagnare la Polenta!

Esistono diverse varianti regionali, quella che vi regalo oggi è la Ricetta originale del Ragù di salsiccia della nonna Elena, che preparo da quando ne ho memoria insieme alla mia Besciamella infallibile!

Si tratta di una preparazione molto facile, per la quale, potete utilizzare la salsiccia che preferite: a grana fine di prosciutto di maiale; a grana grossa, la salsiccia napoletana. Il segreto di nonna è schiacciarla bene con la forchetta affinchè il sugo di salsiccia risulti avvolgente e non slegato !

Seguite tutti consigli e anche la semplice Pasta con ragu di salsiccia risulterà da applausi! e sono sicura che diventerà tra i Sughi che realizzerete più spesso in tutte le stagioni!

TEMPI DI PREPARAZIONE

Ingredienti

Procedimento

Come fare il ragu di salsiccia

Prima di tutto frullate con un minipimer carota, cipolla e sedano, questo trucchetto vi servirà per avere un sugo di salsiccia ancora più vellutato!

Poi aggiungete in un tegame con 2 cucchiai di olio extravergine e lasciate soffriggete per 2 minuti.

Poi inserite la salsiccia privata del budello spezzettata e lasciate rosolare a fuoco vivace per 5 minuti, schiacciando con una forchetta per sbriciolare bene.

Infine una volta ottenuto un compsto sbricioloso e rosolata aggiungete la passata di pomodoro, poi riempite la bottiglia sporca con 4 – 5 dita di acqua, ripulite bene e versate nel tegame:

A questo punto lasciate prendere il bollo a fuoco moderato, girando bene per 2 minuti.

Poi coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco lento lento per 40 minuti circa. Di tanto in tanto controllate e girate.

Infine sollevate il coperchio, valutate la situazione, se il sugo è ancora un pò liquido, lasciate cuocere ancora qualche minuto senza coperchio a fiamma più alta, se invece è già abbastanza cremoso e denso, potete assaggiare e aggiungere il sale a piacere.

Ecco pronto il vostro Ragù di salsiccia

Potete conservare in frigo per 3 giorni, oppure procedere a congelare per 3 mesi.