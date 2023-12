la Ricetta originale della Mug cake al microonde

La Torta in tazza è un dolce goloso pronto 10 minuti mescolando gli ingredienti direttamente in tazza e poi cotto al microonde! Una genialata che arriva dalla cucina americana dove prende il nome di Mug cake ; nata per caso da una blogger statiunitense, che con pochissimi ingredienti a disposizione: farina, cacao, zucchero, uova; senza bilancia e senza frullatore , ha dato vita ad una Torta in tazza morbida e umida al morso , buona come una Torta al cioccolato ma pronta in un lampo! Da quel momento, ha fatto in giro del web diventando amatissima da chiunque; sopratutto di chi in mancanza di tempo e strumenti ha voglia di qualcosa di dolce da fare immediatamente!

Come ogni ricetta tradizionale esistono diverse versioni, in questo caso vi regalo la Ricetta originale della Torta in tazza, la classica Mug cake

Dire che si tratta di una ricetta facilissima e super veloce è poco! Più semplice di così non c’è! mi raccomand di utilizzare una tazza in ceramica adatta alla cottura al microonde . Da questa versione base potete realizzare tante varianti : oltre alla torta in tazza al cioccolato, potete preparare una torta in tazza bianca alla vaniglia (senza cacao) oppure con aggiunta di gocce di cioccolato; o ancora potete sostituire la ’00 con farina di mandorle o nocciole o senza glutine! dando vita ad una torta in tazza sempre nuova! e se volete potete cuocere la Torta in tazza al forno! nel procedimento vi ho aggiunto tutto!

Ottima per merenda , con una spolverata di zucchero a velo, o magari aggiunta di ciuffi di Crema Chantilly o o panna montata! squisita anche come dessert dell’ultimo minuto oppure per una colazione ricca e confortante! provatela presto, anche i bambini l’adoreranno!

Ricetta Torta in tazza

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 30 minuti + tempi di asciugatura della glassa 30 minuti 1h

Ingredienti

Quantità per 20 pezzi 4 cucchiai di farina 00

4 cucchiai di cacao amaro in polvere ( sostituire con altra farina ’00 per la torta in tazza bianca )

) 5 cucchiai di zucchero

2 uova

3 cucchiai di latte a temperatura ambiente ( che potete sostituire con bevanda vegetale o yogurt bianco)

1 cucchiaio di olio di semi

1 cucchiaino di lievito per dolci

vaniglia in polvere oppure estratto

zucchero a velo per la decorare (facoltativo)

Procedimento