la Ricetta originale dei Biscotti natalizi spagnoli

I Polvorones (Polvoròn) sono dei biscotti tradizionali spagnoli, tipici delle festività natalizie. La particolarità di questi dolcetti è una consistenza friabile e polverosa che si scioglie in bocca, da cui prendono il nome . Si preparano a base di farina e mandorle tritate tostate in forno poi impastate con zucchero, burro o strutto. Da qui, si ricavano piccoli dischi circolari da gustare in un sol boccone, successivamente cotti al forno. Secondo la tradizione, sono avvolti in carta colorata decorativa come caramelle e offerti in regalo durante le feste di Natale in Spagna e in alcune regioni dell’America Latina. Per la Festa dell’Immacolata e la celebrazione dell’Epifania insieme al Roscon de Reyes.

Se volete preparali in casa, ecco la Ricetta originale dei Polvorones spagnoli, tratta dalla collana “piccoli spuntini” di G.Tommasi Editore. Si tratta di una preparazione media difficoltà, a differenza della classica Pasta frolla l’impasto è slegato e polveroso. Perché non ci sono le uova, e la farine fatte asciugare in forno sono particolarmente granulose. Ma non preoccupatevi, è normale! Questa caratterista regalerà la consistenza tipicamente scioglievole e gusto eccezionale ai vostri biscotti! Basterà ricompattare con le mani l’impasto e ricavare i vostri dischi. Nel procedimento illustrato con foto passo passo troverete come fare i polvorones perfetti!

Ottimi freddi, meglio il giorno dopo! quando tutti i profumi si sono assestati. I Polvorones oltre ad essere perfetti da regalare per le festività natalizie insieme al Torrone . Da servire per l’ora del tè insieme a Pasta di mandorle, Biscotti di natale e i classici Pan di zenzero. sono perfetti anche da aggiungere nella calza della befana, insieme ai classici dolciumi !

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 20 minuti 20 minuti 40 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Spagnola 76 Kcal

Ingredienti

Quantità per circa 30 biscotti – un taglia biscotti tondo dal diametro di 3 cm 180 gr di farina’00

50 gr di mandorle spellate

120 gr di burro morbido ( oppure 90 gr di strutto secondo la ricetta originale)

50 gr di zucchero a velo + quello per spolverare

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

3 cucchiaini di Anice ( che potete sostituire con Rum)

1 pizzico di sale

Procedimento