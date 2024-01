la Ricetta originale (con Giglio stampabile!)

La Schiacciata fiorentina è un dolce tipico del Carnevale della città di Firenze . Si tratta di una Torta dalla forma rettangolare, dello spessore di 3 cm, soffice e profumata all’arancia. La cui particolarità è che, una volta sfornata viene decorata con zucchero a velo e cacao con uno stencil a forma di Giglio, simbolo di Firenze; che conferisce l’aspetto tradizionale della vera schiacciata fiorentina! Da non confondere con la Schiacciata all’olio, focaccia salata toscana!

Una bontà unica che nasce intorno al 1800 con il nome di ‘Schiacciata delle Murate’ ; perché preparata dalle monache del convento delle Murate in via Ghibellina a Firenze. Successivamente, a questa versione semplice , si sono aggiunte diverse varianti, tra cui la schiacciata fiorentina ripiena di Crema Chantilly o panna.

Se volete preparala in casa, ecco per voi la migliore Ricetta originale della Schiacciata fiorentina tratta dal manuale di pasticceria regionale toscana. Arricchita di tanti Consigli illustrati con foto passo passo della nonna fiorentina di una mia amica. Non solo! Nel procedimento trovate anche lo stencil del Giglio di Firenze ; che potete scaricare, stampare e ritagliare per decorare e ottenere una schiacciata alla fiorentina perfetta proprio come quella di pasticceria!

Si tratta di un dolce facile che non comporta nessuna difficoltà e credetemi anche molto veloce. Una volta montati con le fruste tutti gli ingredienti, basterà solo versare nello stampo rettangolare e cuocere in forno e aspettare il raffreddamento prima della decorazione.

Quest’anno insieme a Chiacchiere (o meglio dire Ceci alla toscana!) e Castagnole; provate a preparare anche la schiacciata fiorentina! Splendida e chic, sono certa che regalerà un valore aggiunto alla vostra tavola di Carnevale per dessert che per merenda.

Ricetta Schiacciata fiorentina

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 30 minuti + raffreddamento 25 minuti 55 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 310 Kcal

Ingredienti

Quantità per 8 persone – 1 Teglia 20 x 26 cm 200 gr di farina 00

160 gr di zucchero

2 uova

60 gr di latte

30 gr di olio di semi di girasole

buccia di un’arancia finemente grattugiata + succo filtrato

1 bustina di lievito per dolci (16 gr)

vaniglia (1 bacca o semi di un baccello o 1 bustina)

un pizzico di sale

zucchero a velo per guarnire

2 cucchiai di cacao amaro in polvere per guarnire

Procedimento