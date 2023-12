la Ricetta originale con foto passo passo

Il Gugelhupf (Kugelhopf) è un lievitato dolce tipico della cucina austriaca che si prepara per Natale. Si tratta di una sorta di Panettone cotto in uno stampo molto alto a forma di ciambella, realizzato con farina forte, latte, uova, lievito di birra e burro, arricchito da uvetta. La sua mollica soffice e areata è avvolta da una pellicina dorata e sottile , decorata sulla punta in superficie con mandorle intere e zucchero a velo. Una delizia unica che nasce in Austria intorno al 1600 come dolce da inzuppare nel caffè, il cui nome deriverebbe dal termine alto tedesco medio ‘Kugel’, che significa palla o globo, ma potrebbe riferirsi anche ad un copricapo molto alto, per la sua imponenza maestosa. Successivamente importato in Aslazia divenne popolarissimo come dolce delle feste; e ancora oggi non c’è Vigilia senza Gugelhupf, matrimonio, festeggiamento senza questa meravigliosa Corona dolce .

Se volete preparalo anche voi ecco la Ricetta originale del Gulelhupf tratta dal mio libro di cucina internazionale infallibile, con tutti i consigli illustrati con foto passo passo per un risultato strepitoso!

Come ogni lievitato natalizio si tratta di una preparazione un pò lunga, perché dovrete rispettare i vari passaggi di lievitazione e riposo. Credetemi, l’impasto non è difficile da gestire, mi viene da paragonarlo al Babà, ma con più burro, quindi incordate piano piano in modo che quest’ultimo venga ben assorbito.

Il risultato finale vi conquisterà per morbidezza, profumo inteso e golosità pura! Perfetto non solo come dessert di fine pasto, centro tavola natalizio e merende, dal momento che il gul si conserva perfettamente potete anche pensare di realizzarlo come dono goloso insieme ai Biscotti di Natale classici e i deliziosi omini di Pan di zenzero! saranno applausi!

Ricetta Gugelhupf

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 1 h + 1 giorno di lievitazione 30 minuti 1h e 30 minuti

Ingredienti

Quantità per 6 persone – 1 stampo alto 16 cm da 2 lt di capacità 300 gr di farina manitoba W460 (io uso la Lo Conte Farine Magiche)

75 gr di acqua

10 gr di lievito di birra fresco oppure 8 gr di lievito di birra secco

2 uova intere

2 tuorli

50 gr di latte

80 gr di zucchero

150 gr di burro morbido a temperatura ambiente

1 cucchiaino di miele

buccia grattugiata di arancia

buccia grattugiata di limone

50 gr di uvetta sultanina

25 gr di Arance candite

5 gr di sale

10 – 12 mandorle con buccia per la decorazione

Procedimento