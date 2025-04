La ricetta infallibile per una torta pasqualina perfetta

Tipica della Liguria, la torta pasqualina è un piatto fondamentale nelle celebrazioni di Pasqua in tutta Italia. Questa ricetta, ricca di ingredienti e significati legati alla rinascita, combina tradizione e sapore in modo unico. La torta ha origini genovesi e rappresenta un simbolo di primavera, con erbette fresche e ingredienti semplici e stagionali, come cipolle, uova e formaggi. Un aspetto distintivo della preparazione è la sfoglia, che secondo la tradizione dovrebbe avere 33 strati, uno per ogni anno di Cristo, sebbene oggi molte versioni ne prevedano meno.

Il ripieno è un altro elemento chiave e in Liguria viene spesso utilizzata la prescinsêua, una cagliata fresca difficile da trovare al di fuori della regione. In alternativa, si può usare un mix di ricotta e yogurt o altri formaggi freschi per mantenere la delicatezza del ripieno. Un particolare da notare sono le uova intere, inserite nel ripieno, che conferiscono alla torta un aspetto caratteristico e simboleggiano la vita e la rinascita.

Conoscendo ora la storia e i simboli della torta pasqualina, è possibile mettersi all’opera per prepararla, rispettando i passaggi tradizionali ma con qualche accorgimento per adattarla ai gusti odierni. Questa prelibatezza non solo arricchisce le tavole pasquali, ma rappresenta anche un legame profondo con le tradizioni culinarie italiane, celebrando la gioia e la rinascita tipiche della festività.