la ricetta infallibile per farla umida, soffice e alta

La torta al cioccolato è un dolce semplice e goloso, un grande classico della pasticceria casalinga a cui nessuno può resistere. Alta, soffice e dalla consistenza umida si prepara con un impasto realizzato con uova, zucchero, panna fresca e farina, che viene arricchito dal cacao amaro in polvere e dal cioccolato fondente, fuso e a pezzetti. Il risultato finale è una delizia dall’aroma intenso e dalla consistenza soffice, umida e scioglievole, ideale per allietare la colazione, inzuppata in una tazza di latte caldo, o l’ora della merenda, insieme a un buon tè o a un succo di frutta. Se, invece, vuoi realizzare un dessert più scenografico, ti basterà tagliarla a metà e farcirla con una crema, una ganache o una confettura di frutti di bosco: in questo caso sarà perfetta anche come torta di compleanno.

Come preparare una torta al cioccolato alta, soffice e umida

Per quanto semplice, la preparazione della torta al cioccolato deve rispettare date condizioni. Innanzitutto non può esistere una torta che sia asciutta o eccessivamente ammassata. La torta al cioccolato per eccellenza deve essere morbida e soffice, ma allo stesso tempo umida, ideale sia da inzuppare sia da mangiare per merenda da sola. Il risultato finale dipende sia dalla scelta degli ingredienti giusti, sia dalla capacità del cuoco di prendere piccoli accorgimenti durante la preparazione.

Innanzitutto bisogna scegliere la farina adatta: che sia farina 00, farina 0, integrale, senza glutine, ogni farina richiede proporzioni diverse tra gli ingredienti. Il consiglio è di rispettare ingredienti e dosi delle ricette, perché una farina meno glutinosa di un’altra, o con una grado di forza differente, potrebbe richiedere dosi diverse.

Attenzione anche a non bruciare il cioccolato. Nelle torte il cioccolato viene aggiunto fuso, e i metodi migliori sono a bagnomaria o nel microonde. Si sconsiglia di scioglierlo direttamente in pentola sopra la fiamma viva, perché il rischio che il cioccolato si bruci è molto alto. La fusione a bagnomaria è l’ideale, perché non necessita di molta maestria; per quanto riguarda invece il procedimento al microonde, rocorda di stoppare di tanto in tanto in modo da mescolare il cioccolato fino a scioglierlo completamente.

Gli ingredienti per la torta vanno utilizzati sempre a temperatura ambiente. Uova, burro, latte, cioccolato fuso: evita sempre gli ingredienti troppo caldi o troppo freddi, perché lo shock termico non consente al dolce di crescere adeguatamente. Tra gli ingredienti una particolare attenzione va posta al burro, che nel caso delle torte al cioccolato deve essere montato. Infatti il cioccolato ha già un peso consistente, pertanto la base dell’impasto deve essere molto leggera. Montando il burro, questo diventerà voluminoso e spumoso, incorporando quanta più aria possibile e aiutando il dolce e mantenersi alto e arioso. Il consiglio è anche di non ridurre le dosi di burro: se desideri una torta al cioccolato più leggera, si può optare per una versione senza burro ma con olio. I grassi sono fondamentali per ottenere la consistenza umida che caratterizza le torte al cioccolato: non lesinate!

Aggiungi il lievito: ti aiuterà ad ottenere una torta più morbida.

In conclusione bisogna aggiungere le giuste dosi dei giusti ingredienti.

Ed infine fai attenzione alla cottura: eccedendo nei tempi di cottura, la torta si seccherà. Controlla sempre la torta quando è in forno e fai la prova dello stecchino, che non deve uscire completamente asciutto, ma neanche troppo bagnato: l’ideale è che si tiri via un paio di briciole di impasto, in questo caso saprai di aver ottenuto la consistenza perfette, umida e morbida.

La torta al cioccolato si conserva a temperatura ambiente per 3-4 giorni sotto una campana di vetro. Si può congelare, intera o a fette, per 1-2 mesi.

Prima di cominciare a realizzare l’impasto della torta, sciogli il cioccolato a bagnomaria o al microonde. Fai fondere anche il burro e lascialo raffreddare. A questo punto, rompi le uova in una ciotola, aggiungi lo zucchero e monta il composto con le fruste elettriche, finché non raggiunge una consistenza chiara e spumosa. Incorpora il latte e il burro, sempre tenendo le fruste in funzione.





Unisci il cioccolato fuso e ormai tiepido .





Quindi, incorpora gli ingredienti secchi: farina, cacao e lievito, che andranno setacciati in un colino a maglie fitte per evitare la formazione di grumi .





Mescola con una spatola e amalgama gli ingredienti, fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo.





Versa l’impasto in uno stampo da 22-24 cm di diametro, preferibilmente a cerniera con fondo removibile, imburrato e infarinato . Nel caso in cui tu non voglia imburrarlo e infarinarlo, puoi anche foderarlo con un foglio di carta forno, meglio ancora se leggermente bagnato e poi ben strizzato: in questo modo aderirà perfettamente al fondo e ai bordi della tortiera.





Decora la superficie con il cioccolato tritato e cuoci a 175 °C per circa 35 minuti, in forno preriscaldato in modalità statica. Prima di sfornare il dolce, fai sempre la prova stecchino: infilzalo al centro del dolce e, nel caso in cui ne esca asciutto, significa che è pronto; se umido, prolunga la cottura per altri 5-10 minuti.





Trascorso il tempo di cottura, sforna la torta al cioccolato e lasciala intiepidire. Quindi, sformala, tagliala a fette e servi : la torta al cioccolato, soffice e golosa, è pronta per essere gustata.

25 irresistibili varianti della torta al cioccolato

Questa torta al cioccolato si presta a moltissime varianti: potete aromatizzare l’impasto con la scorza grattugiata di un’arancia, un pizzico di cannella o dei semi di vaniglia; potete sostituire parte della farina con farina di mandorle o nocciole, aggiungere delle gocce di cioccolato bianco, della frutta secca tritata o dei pezzetti di frutta fresca, tipo pere, mele o fragole.

Di seguito trovi 25 versioni di torte al cioccolato golosissime che piaceranno a tutti, grandi e piccini: sarà davvero impossibile resistere.

2. Torta tenerina: la ricetta del dolce ferrarese dal cuore fondente La torta tenerina è un dolce tipico della città di Ferrara, una torta al cioccolato così chiamata per la consistenza scioglievole e il cuore tenero e fondente. La crosticina superiore croccante si crepa in cottura come una meringa, ed è la sua caratteristica più amata. Si tratta di una torta senza lievito, realizzata con pochissimi ingredienti, che ha la particolarità di rimanere bassa e morbida all’interno: è soprannominata dai ferraresi anche tacolenta che, in dialetto, significa “appiccicosa” per l’umidità interna dell’impasto. Leggi tutta la ricetta

3. Torta paradiso al cioccolato: la versione golosa della torta soffice e profumata La torta paradiso al cioccolato è la variante ancora più golosa della celebre torta paradiso, dolce tipico della tradizione lombarda. Soffice e profumata, ricorda una classica torta al cioccolato, ma dalla consistenza irresistibilmente scioglievole. Amata da grandi e piccini, è perfetta per la colazione e per la merenda inzuppata in una tazza di latte oppure accompagnata a un infuso speziato o un buon caffè espresso. Leggi tutta la ricetta

4. Torta con cioccolato al latte: la ricetta del dolce per i bambini soffice e goloso La torta con cioccolato al latte è un dolce soffice e goloso, dall’esecuzione facile e davvero veloce, da condividere con tutta la famiglia. In questa torta abbiamo trovato il perfetto equilibrio di sapori per conquistare anche un palato esigente come quello dei bambini: il cioccolato al latte, dal sapore più dolce e meno intenso del cioccolato fondente, conquisterà anche i più piccoli. Ma questo dolce è ideale per la colazione e la merenda di tutti, grandi e piccini, inzuppata in una tazza di latte caldo o di infuso bollente Leggi tutta la ricetta

5. Torta yogurt e cioccolato: la ricetta del dolce goloso e super soffice La torta yogurt e cioccolato è un dolce da credenza profumato, semplice e goloso, ideale per la colazione o la merenda di tutta la famiglia, da gustare insieme a una spremuta d’arancia o un infuso bollente. La sua consistenza soffice, leggermente umida al cuore, la rende perfetta anche come dessert di fine pasto, guarnita da un ciuffo di panna montata o un cucchiaio di crema alla vaniglia. Leggi tutta la ricetta

6. Torta vegana al cioccolato: la ricetta del dolce soffice e goloso La torta vegana al cioccolato è un dolce da credenza soffice e goloso, perfetto per la colazione e la merenda di grandi e piccini. Si prepara con un impasto senza uova, burro e latte, ed è per questo adatto a tutti, anche a chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana. Facile e veloce da realizzare, ti basterà mescolare prima gli ingredienti liquidi e poi incorporare velocemente quelli secchi. Dalla consistenza umida, che si scioglie quasi in bocca, e ricca di tante gocce di cioccolato, aggiunte sia all’interno sia in superficie, sarà impossibile resisterle. Leggi tutta la ricetta

7. Torta arancia e cioccolato: la ricetta del dolce umido e profumato senza burro La torta arancia e cioccolato è un dolce goloso e profumato preparato con un impasto senza burro a base di succo e scorza d’arancia, cacao e gocce di cioccolato. Soffice e dalla consistenza umida, la torta arancia e cioccolato è perfetta per la colazione o la merenda di grandi e piccini, ma anche per buffet e feste di compleanno. Spolverizzata con un po’ di zucchero a velo o accompagnata con una salsa all’arancia o un ciuffetto di panna montata, può essere proposta anche come dessert di fine pasto. Leggi tutta la ricetta

8. Torta cioccolato e fragole: la ricetta del dolce goloso e scenografico La torta cioccolato e fragole è un dolce goloso ed elegante, perfetto per una festa di compleanno, una ricorrenza o un’occasione speciale, come per esempio la festa della mamma. Le fragole fresche, frutto primaverile dalla spiccata dolcezza e dall’irresistibile fragranza, vengono abbinate al gusto deciso del cioccolato fondente, dando vita a uno degli abbinamenti più amati e riusciti della pasticceria nostrana e internazionale. Leggi tutta la ricetta

9. Torta cioccolato e pere: la ricetta senza burro per un dolce soffice e umido La torta cioccolato e pere è un dolce da credenza soffice e goloso, preparato con un impasto al cacao arricchito da cubetti di pere e gocce di cioccolato. Perfetta per la colazione o la merenda, inzuppata in una tazza di caffellatte o in accompagnamento a un tè caldo, mette sempre d’accordo tutti e si prepara in pochi minuti. Protagonista della ricetta è uno degli accostamenti più amati e replicati in pasticceria, ovvero pere e cioccolato, per un risultato finale irresistibile e dalla consistenza umida e scioglievole. Leggi tutta la ricetta

12. Torta di patate al cacao: la ricetta del dessert goloso e originale senza lievito e farina La torta di patate al cacao è un dolce senza farina originale e sorprendente, adatto anche a soggetti celiaci e intolleranti al glutine. Nella nostra ricetta le patate lesse, ingrediente segreto che difficilmente i commensali riusciranno a indovinare al primo assaggio, regaleranno all’impasto una consistenza umida, morbida e quasi cremosa, simile a quella di una cheesecake: per un accostamento di sapori insolito, ma molto goloso, che lascerà tutti a bocca aperta. Leggi tutta la ricetta

14. Torta di riso al cioccolato: la ricetta del dolce avvolgente e goloso La torta di riso al cioccolato è un dessert semplice e goloso, variante al cioccolato della classica specialità bolognese. Perfetta da gustare a colazione con un bicchiere di latte caldo o da proporre per la merenda di grandi e piccini, è ottima da servire anche come fine pasto per chi ha poco tempo a disposizione perché può essere preparata in anticipo: il giorno dopo, infatti, è ancora più buona. Leggi tutta la ricetta

15. Torta all’acqua al cioccolato: la ricetta del dolce leggero senza latte e uova La torta all’acqua al cioccolato è la versione ancora più golosa della classica torta all’acqua. Senza latte, uova e burro, ti occorreranno solo farina, zucchero, acqua, olio extravergine di oliva e lievito in polvere a cui aggiungere il cacao amaro. Il risultato è un dolce soffice e leggero, al delicato profumo di vaniglia, perfetto per qualunque colazione e merenda da completare con caffellatte, tè o tisana. Spolverizzata con zucchero a velo e guarnita con una coulisse ai frutti di bosco o una pallina di gelato, questa torta all’acqua può essere servita anche come delizioso fine pasto. Leggi tutta la ricetta

16. Sachertorte: la ricetta del celebre dolce austriaco La Sachertorte, o torta Sacher, è il dolce austriaco per antonomasia, una torta al cioccolato – la più celebre al mondo – farcita con un velo di marmellata di albicocche e ricoperta da una glassa al cioccolato fondente. Inventata dal pasticciere viennese Franz Sacher, apprendista cuoco di appena sedici anni, la Sachertorte è unica anche per la sua storia: nel 1832, in uno degli hotel più centrali di Vienna, il giovane Franz, che quel giorno sostituì lo chef ammalato, preparò un dolce al cioccolato per la cena del principe Von Mitternich Winnesburg. La torta, farcita con confettura di albicocche e ricoperta con glassa al cioccolato, conquistò tutti per il delizioso contrasto di sapori e consistenze, riscuotendo un enorme successo. Leggi tutta la ricetta

19. Mud cake: la ricetta originale della torta del Mississipi La mud cake, chiamata anche Mississippi Cake, è un dolce al cioccolato tipico del Sud degli Stati Uniti, caratterizzato da una consistenza compatta, ma umida e scioglievole al tempo stesso: da qui il termine mud che letteralmente significa “fango”, ovvero il fango delle sponde del fiume Mississipi. Scenografica, ma di facile esecuzione, viene preparata con un impasto a base di uova, zucchero, burro e farina, a cui vengono aggiunti cacao amaro in polvere e cioccolato fondente; la combinazione di quest’ultimi due ingredienti donerà alla torta un gusto intenso e avvolgente, nonché una caratteristica cremosità interna. Leggi tutta la ricetta

21. Torta magica al cacao: la ricetta del dolce cioccolatoso dalle tre consistenze diverse La torta magica al cacao è la variante ultra cioccolatosa dell’omonima torta alla vaniglia. Una ricetta semplice e alla portata di tutti preparata con un unico impasto cotto in forno che, come per magia, si trasforma in un dolce composto da tre strati dalle diverse consistenze: il primo, più soffice e fragrante, ricorda un pan di Spagna, il secondo, morbido e scioglievole, una crema pasticciera e l’ultimo, più denso e burroso, un delizioso budino. Leggi tutta la ricetta

22. Tortino al cioccolato dal cuore morbido e caldo: la ricetta del dolce goloso Il tortino al cioccolato dal cuore morbido e caldo è un dolce monoporzione molto scenografico che nasconde un irresistibile cuore cremoso e caldo di cioccolato fondente. La particolarità di questo dessert sta proprio nella sua consistenza: un tortino soffice e spugnoso che però, affondando il cucchiaino, rivela un interno cremoso e goloso. Facile e veloce da preparare, il segreto della riuscita impeccabile sta nella cottura breve e ad alta temperatura. Leggi tutta la ricetta

23. Torta al cioccolato e riso soffiato: la ricetta del dolce goloso e senza cottura La torta al cioccolato e riso soffiato è un dolce fresco e goloso, senza cottura, realizzato con una base croccante di riso soffiato e cioccolato, una morbida crema di ricotta e una copertura con ganache al cioccolato. Il contrasto di consistenze è molto piacevole e rende questo dessert ancora più irresistibile. Perfetta per le calde giornate d’estate, la torta al cioccolato e riso soffiato può essere preparata con largo anticipo e conservata in frigorifero fino al momento di servire: dalla merenda al fine pasto, ogni occasione è ghiotta. Potete utilizzare il cioccolato che preferite, anche al latte o al gianduia, la cosa importante è che sia ottima qualità. Scoprite come realizzarla seguendo passo passo la nostra semplice ricetta. Leggi tutta la ricetta

24. Torta fredda senza cottura: la ricetta del dolce fresco perfetto per l’estate La torta fredda senza cottura è un dolce fresco e goloso, perfetto per le calde giornate estive perché non richiede l’utilizzo di forno e fornelli. Una base croccante, preparata con biscotti sbriciolati, burro, zucchero e cacao, viene guarnita con un topping al cioccolato morbido e cremoso. Un dolce semplice e irresistibile, che vi ricorderà il classico salame di cioccolato, ma senza uova e in versione torta. Perfetta da gustare come merenda o dessert di fine pasto, può essere realizzata con diverse ore di anticipo, così da averla già pronta al momento opportuno. A piacere, potete arricchire l’impasto con gocce di cioccolato o granella di frutta secca, mentre potete sostituire il cioccolato fondente con quello bianco, per un risultato finale dall’elegante contrasto cromatico. Scoprite come fare seguendo passo passo la nostra ricetta. Leggi tutta la ricetta