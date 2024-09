la ricetta genovese per un antipasto delizioso

La torta di cipolle ligure è un antipasto veloce e facile da realizzare, con un leggero impasto esterno e un ripieno cremoso e saporito.

Un sottile involucro di pasta matta racchiude un ripieno cremoso e dal sapore unico. La torta di cipolle alla genovese è un prodotto tipico dell’Italia, tramandato di generazione in generazione. La preparazione è molto semplice, perché basta creare una comune pasta matta e farcirla con questo delizioso ortaggio dal retrogusto dolce. In alternativa, se siete di corsa, potete optare per la classica pasta sfoglia o brisée già pronte.

Il risultato è una torta salata vegetariana che conquisterà il vostro palato al primo assaggio. La ricetta originale di questa torta veloce prevede l’aggiunta della prescinseua al ripieno. Si tratta di un formaggio molto cremoso e tipico della zona ma se non avete possibilità di procurarvelo potete sostituirlo con ricotta e yogurt.

torta di cipolle genovese

Come preparare la ricetta della torta di cipolle ligure

Per prima cosa preparate la pasta matta che servirà sia come base che come copertura. Disponete la farina in una ciotola, unite il sale e l’olio e iniziate a impastare aggiungendo l’acqua poca per volta. Quando l’impasto prende consistenza, finitelo di lavorare sulla spianatoia. Dovrà essere liscio e omogeneo. Modellatelo a panetto e avvolgetelo nella pellicola trasparente. Lasciatelo riposare per 30 minuti. Per il ripieno, lavate e sbucciate le cipolle. Tagliatele a rondelle sottili. Versate un giro di olio sul fondo di una padella, unite le cipolle e un pizzico di sale e fate appassire per 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Una volta pronte lasciatele raffreddare. In una ciotola riunite la prescinseua (o metà peso di ricotta e metà di yogurt), le cipolle, il Parmigiano grattugiato e 1 uovo e aggiustate con sale e pepe. Mescolate. Prendete il panetto e dividetelo in due parti (una leggermente più grande dell’altra). Stendete con un mattarello quella più grande, per ricavare una sfoglia adatta per ricoprire il fondo e i bordi della teglia di circa 22-24 cm di diametro. Ungete lo stampo e adagiate la sfoglia. Versate il ripieno con cipolle e livellatelo. Stendete l’altra metà di impasto e utilizzatelo per ricoprire la torta ripiegando i bordi per chiuderla. Fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 45 minuti.

La prescinseua è un formaggio difficile da trovare pertanto il nostro consiglio è quello di sostituirla con metà ricotta e metà yogurt bianco senza zuccheri. Potete anche utilizzare la sola ricotta ma perderete la nota acidula che contraddistingue questa torta salata. Alcuni poi sono soliti aromatizzare il ripieno con della maggiorana: regolatevi in base ai vostri gusti.

Conservazione

Presentata a tavola, questa torta salata di cipolle sarà un vero successo. Potrete anche conservarla in frigo, coperta, per 2-3 giorni.

Origine e storia

La Liguria vanta un grande repertorio di torte salate, tutte prettamente vegetariane perché nate allo scopo di trovare alternative di magro ai classici piatti a base di pesce da consumare in quaresima. Della torta di cipolle si trova la prima traccia scritta nel ricettario del 1557 di Bartolomeo Scappi. Qui viene menzionata come gattafura di cipolle alla genovese dove il termine si rifà a gateau fourré, ossia torta ripiena.

Un’altra presunta antenata della ricetta è la zwiebelkuchen, tipica della cucina tedesca. In questo caso però al ripieno vengono aggiunti pancetta e panna discostandosi non di poco dalla cucina ligure.