la ricetta fatta in casa

Naturalmente dolce, la marmellata di albicocche senza zucchero è semplice da preparare utilizzando frutta fresca matura. Ecco la ricetta!

In commercio si trovano diversi marchi di marmellate senza zuccheri aggiunti, vale a dire preparate sfruttando unicamente il potere dolcificante della frutta. Chi ha detto però che queste non si possono preparare in casa? La marmellata di albicocche senza zucchero per esempio è una conserva strepitosa, leggera e dolce al punto giusto, ideale per farcire le crostate oppure da gustare a colazione sul pane.

Più correttamente nota come confettura di albicocche senza zucchero, si prepara sostituendo il tradizionale zucchero (semolato o di canna) con le mele. Questo straordinario frutto infatti non solo dolcifica in modo naturale, ma grazie alla pectina in esso contenuta, contribuisce a gelatinizzare la conserva. Insomma, cosa desiderare di più?

Marmellata di albicocche senza zucchero

Come preparare la marmellata di albicocche senza zucchero fatta in casa

Per prima cosa lavate bene la frutta. L’ideale sarebbe acquistare prodotti biologici visto che terremo per entrambi la buccia. Rimuovete il nocciolo dalle albicocche e tagliate la polpa a dadini. Consigliamo di usare della frutta biologica, in modo da utilizzare senza rischi anche la buccia delle albicocche. Trasferitela in una pentola dal fondo spesso sufficientemente capiente da ospitare tutta la frutta. Private le mele del torsolo e tagliate anch’esse a tocchetti dopo averle sbucciate, quindi unitele in pentola. Irrorate la frutta con il succo di limone, mescolate e coprite con il coperchio. Lasciate macerare il tutto per circa 1 ora, il tempo necessario perché la frutta rilasci tutti i succchi. Trasferite sul fuoco e cuocete per circa 40 minuti a fiamma bassa, mescolando di tanto in tanto. A cottura ultimata potete decidere se mantenere i pezzi della marmellata oppure passare il tutto con un mixer a immersione. Fate la prova del piattino per controllare che la marmellata sia pronta, altrimenti fate cuocere ancora qualche minuto la confettura. Infine invasate. Trasferitela ancora bollente nei vasetti sterilizzati, chiudete con un tappo nuovo e capovolgete per creare il sottovuoto. Lasciate raffreddare completamente prima di conservarle in dispensa, assicurandovi che il tappo non faccia più click-clack. In alternativa, per creare il sottovuoto, potete mettere a bollire i vasetti pieni di marmellata e ben chiusi in acqua bollente, per almeno 15-20 minuti (aiutatevi con uno strofinaccio per non far sbattere il vetro).

La ricetta della marmellata di albicocche senza zucchero può essere seguita anche per preparare altri tipi di confetture senza zuccheri aggiunti. L’importante è mantenere la proporzione 2:1 tra la frutta e le mele. Provate ad esempio la marmellata di ciliegie senza zucchero e sentirete che delizia!

Ed ecco una videoricetta molto simile alla nostra preparazione, differisce solo per due cose: non fa macerare la frutta e aggiunge 1 cucchiaino di stevia in preparazione.

Conservazione

La confettura di albicocche senza zucchero si conserva in dispensa per massimo 3 mesi. Una volta aperta invece, va riposta in frigorifero e consumata nell’arco di una settimana.