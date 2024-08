la ricetta facile per l’estate

La ricetta della torta al melone è perfetta per chi è alla ricerca di idee per preparare deliziosi dolci con il melone.

Tra le tante ricette dolci con il melone ce n’è una davvero insolita: eh sì, è proprio quella della torta al melone. Quando si pensa a questo frutto estivo la mente corre subito al classico abbinamento con il prosciutto o alle fresche macedonie con frutta di stagione. Per questo forse una ricetta della torta di melone è un po’ inusuale, ma noi ve la consigliamo per preparare un buon dolce per la prima colazione e non solo.

Per ottenere il massimo da questa ricetta semplice è fondamentale scegliere il melone giusto. Dovrà infatti essere al giusto grado di maturazione: se troppo “avanti” renderà il dolce umido, se acerbo non gli darà invece il giusto sapore. Per quanto riguarda la varietà invece, optate per il melone bianco, quello retato o il Cantalupo.

Torta al melone

Preparazione della torta al melone

Pulite il melone privandolo della buccia e dei semi poi tagliatelo a cubetti piccoli. Tenete il frutto da parte e dedicatevi alla preparazione dell’impasto base della torta. Mettete le uova e lo zucchero in una ciotola e montate con le fruste elettriche o a mano fino a ottenere un composto morbido e spumoso. Aggiungete il latte, l’olio e la farina un po’ alla volta, meglio se setacciata con il lievito. Incorporate in ultimo il melone a dadini mescolando delicatamente dal basso verso l’alto con una spatola da cucina. Rivestite uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro con la carta forno e versate l’impasto. Cuocete a 180°C per 40 minuti facendo la prova stecchino prima di sfornare. Lasciatela raffreddare completamente, toglietela dallo stampo e spolverizzatela con dello zucchero a velo prima di servirla.

Allo stesso modo potete realizzare una morbida e profumata torta con il melone bianco o melone d’inverno. Cosa cambia? Nei passaggi della preparazione sostanzialmente nulla, in quanto vi basterà semplicemente sostituire il classico melone dalla polpa arancione con quello bianco in pari quantità.

Fresca ed estiva, sempre a base di melone, anche questa cheesecake merita un posto tra le ricette con il melone da provare!

Conservazione

La torta così preparata può essere conservata a temperatura ambiente in un apposito contenitore per 3-4 giorni dalla preparazione.