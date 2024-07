la ricetta facile passo per passo

La tarte tatin alle pesche è un dessert che si prepara con frolla e frutta fresche: scopri subito gli ingredienti e tutti i passaggi della ricetta!

La tarte tatin è un dolce capovolto a base di mele e tipico della cucina tradizionale francese. Oggi vi proponiamo una variante estiva: la tarte tatin alle pesche, una sorta di crostata rovesciata che potete proporre a colazione oppure a fine pasto con una pallina di gelato.

La particolarità della tarte tatin sta tutta nella tecnica di cottura: sul fondo della tortiera si distribuisce il caramello dolce e la frutta che poi va ricoperta con la frolla. Il dolce deve essere capovolto solo una volta raffreddato dopo la cottura.

Tarte tatin alle pesche

Preparazione della tarte tatin di pesche

Innanzitutto versate la farina su un piano di lavoro o in una ciotola, realizzate la classica forma a fontana e versate al centro il burro freddo tagliato a cubetti. Aggiungete il tuorlo e 70 grammi di zucchero, iniziate ad impastare, aggiungete il latte e proseguite in modo da ottenere un impasto compatto. Avvolgete l’impasto con la pellicola trasparente, mettete in frigorifero e fate riposare almeno per mezz’ora. Intanto preparate il caramello versando il resto dello zucchero in un pentolino, aggiungete un cucchiaio di acqua, mettete sul fuoco e fate cuocere fino a quando non avrete ottenuto il caramello. Foderate il fondo di una tortiera con un foglio di carta da forno e distribuite sul fondo il caramello appena preparato. Disponete anche gli spicchi di pesca (o se preferite le pesche tagliate a metà). Riprendete la frolla, stendetela con il matterello e ponetela sopra le pesche. Eliminate i bordi di pasta in eccesso, coprite con l’alluminio e infornate a 180°C per 20 minuti. Trascorso questo tempo togliete la carta da forno, infornate di nuovo e proseguite la cottura per altri 15 minuti.

Un’altra ricetta da provare è quella delle pesche ripiene al cioccolato.

Conservazione

Questa torta classica, ma rivisitata grazie all’inserimento delle pesche, è buonissima ancora tiepida. Consigliamo di mangiarla appena fatta, tuttavia potete conservarla in frigorifero per circa 1-2 giorni sotto un’apposita campana per dolci e scaldarla qualche minuto in forno prima di servirla. Sconsigliamo la congelazione in freezer.