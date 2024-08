la ricetta facile e veloce

Facili e veloci, ecco come preparare le buonissime polpette di melanzane in friggitrice ad aria.

Le polpette di melanzane in friggitrice ad aria sono una ricetta davvero pratica e veloce da preparare per qualsiasi occasione. Potete servirle a pranzo come secondo piatto o anche scegliere di presentarle a un aperitivo. Si tratta di un prodotto genuino e molto nutriente, perché l’ingrediente principale è la melanzana.

La verdura, tipica dei mesi più caldi, si mescola ad altri ingredienti, comuni e genuini, per creare un impasto morbido e goloso. Questo, poi, va ricoperto con una panatura di pangrattato che, con la cottura ad aria, diventa irresistibilmente croccante.

Polpette di melanzane in friggitrice ad aria

Preparazione della ricetta per le polpette di melanzane in friggitrice ad aria

Per prima cosa, lavate e asciugate le melanzane, poi tagliatele a metà e togliete le estremità. Spennellate le metà interne con un po’ di olio e mettetele nella friggitrice ad aria. Fate cuocere a 200°C per circa 15 minuti. Successivamente, spostatele su un piatto per farle intiepidire. Usando un cucchiaio, togliete la polpa degli ortaggi e mettetela in una ciotola capiente; qui, schiacciatela per ridurla in purea. Aggiungete un pizzico di sale e il prezzemolo tritato. Mescolate e unite anche le uova e il formaggio grattugiato. Lavorate per amalgamare bene tutti gli ingredienti. A questo punto, versate il pangrattato in una ciotola. Prelevate un po’ di impasto alla volta e modellatelo per formare una pallina, passatela nel pangrattato e pressate per far aderire bene la panatura. Man mano che sono pronte, mettetele nel cestello della friggitrice ad aria e spruzzatele con poco olio EVO. Fate cuocere a 180°C per 12-15 minuti.

Conservazione

Le polpette croccanti di melanzane, cotte in air fryer, sono davvero sfiziose e adatte a qualsiasi occasione. Potete conservarle per 2 giorni in frigo, in un contenitore ermetico.

