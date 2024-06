la ricetta facile e veloce per farli in casa

ingredienti Per gli gnocchi di semola Farina di semola di grano duro Per il brodo vegetale Olio extravergine di oliva

Gli gnocchi di semola sono gnocchi senza patate facili e veloci, l’alternativa alla portata di tutti della ricetta tradizionale. Si tratta di una preparazione a base di farina di semola rimacinata di grano duro e acqua, pronta in pochi minuti e perfetta come primo piatto per qualsiasi pranzo o cena di famiglia e con gli amici, da proporre in brodo o arricchita dal tuo condimento preferito.

Per ottenere degli gnocchi impeccabili, morbidi ma consistenti, è fondamentale la precottura dell’impasto: l’acqua, raccolta in un pentolino, deve prima essere portata a ebollizione, poi va versata la semola, tutta in una volta, e incorporata velocemente con un cucchiaio. Si rovescia quindi il composto su una spianatoia e si lavora energicamente per qualche minuto, giusto il tempo di ottenere un panetto liscio e omogeneo.

A questo punto, non rimarrà che ricavare tanti gnocchetti delle stesse dimensioni, da passare in un apposito rigagnocchi o sui rebbi di una forchetta, così da conferire loro la forma tipica. Al momento di cuocerli, abbi cura di prelevarli molto delicatamente con un mestolo forato, così da evitare di disfarli.

Noi li abbiamo poi lessati in abbondante brodo vegetale fatto in casa e serviti con una spolverizzata di parmigiano grattugiato e di pepe macinato, ma tu puoi scegliere di condirli con un corposo ragù di carne oppure, per una versione vegetariana o vegana, di verdure o di legumi. Puoi anche restare sul semplice e optare per un fragrante sughetto di pomodoro fresco o il classico abbinamento burro e salvia: il risultato sarà comunque eccezionale.

Scopri come preparare gli gnocchi di semola seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche gli gnocchi di ceci, gli gnocchi di pane e gli gnocchi alla romana.

Come preparare gli gnocchi di semola





Sbuccia e taglia a pezzi grossolani le verdure, raccoglile in una pentola capiente , versa un filo d’olio, coprile con l’acqua e lasciale cuocere per almeno 45 minuti, coperte con un coperchio.





Mentre il brodo cuoce, confeziona gli gnocchi: versa l’acqua in un pentolino e portala a ebollizione.





Quando l’acqua sarà bollente, unisci tutta la farina di semola di grano duro .





Amalgama subito con un cucchiaio, in modo che la semola assorba tutta l’acqua .





Trasferisci il composto su un piano di lavoro e inizia a compattarlo con un tarocco ; quando sarà intiepidito, puoi proseguire a lavorarlo con le mani.





Forma un panetto liscio e omogeneo .





Dividi il panetto in piccole porzioni, quindi modella dei filoncini spessi circa 1 cm e ricava gli gnocchi col tarocco o con un coltello affilato .





Passa ogni tocchetto sul rigagnocchi o sui rebbi di una forchetta, così da conferirgli il classico aspetto rigato .





Prosegui in questo modo fino a terminare tutto l’impasto e sistema gli gnocchi su un piatto o un vassoio leggermente infarinato, affinché non si attacchino tra loro .





Filtra il brodo vegetale rimuovendo le verdure, poi portalo nuovamente a ebollizione, regola di sale e lessa gli gnocchi finché non saliranno a galla : saranno sufficienti circa 3-4 minuti.





Distribuisci gli gnocchi di semola nei piatti individuali, aggiungi un mestolo di brodo, condisci con pepe macinato e parmigiano grattugiato, quindi porta in tavola e gusta .

Conservazione

Gli gnocchi di semola possono essere conservati da crudi: basterà sistemarli su un vassoio infarinato, avvolgerli con pellicola trasparente e riporli in frigorifero per 3 giorni al massimo. In alternativa, puoi congelarli fino a 2 mesi.