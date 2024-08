la ricetta facile e veloce

Come preparare il pesto di anacardi e basilico, l’alternativa vegana al classico pesto alla genovese preparato con basilico e formaggi grattugiati!

Il pesto di anacardi con olio, aglio e foglie di basilico è una salsa vegana perfetta da spalmare sul pane, da servire con verdure in pinzimonio come il tradizionale hummus orientale ed è ottimo anche per condire la pasta. Questa salsa si prepara in pochissimo tempo e vista la presenza degli anacardi è perfetta anche per chi è intollerante ai lattici.

Ottimi sia crudi sia tostati, gli anacardi, con il loro gusto delicato sono perfetti da utilizzare in moltissime preparazioni sia dolci sia salati. Come le noci e i pinoli appartengono alla grande famiglia della frutta secca, ma a differenza di questi ultimi sono poco conosciuti. Gli anacardi sono ricchi di proprietà benefiche per l’organismo: contengono ad esempio l’acido oleico, molto utile per la buona salute del cuore. Questi piccoli frutti sono anche ricchissimi di magnesio e altri sali minerali come fosforo, zinco, rame, sodio, selenio, potassio e ferro.

Preparazione del pesto di anacardi

Preparazione del pesto di anacardi con basilico

Lavate delicatamente le foglie del basilico poi asciugatele aiutandovi con un canovaccio pulito o con la centrifuga per insalata. Mettete le foglie all’interno del bicchiere del mixer, unite l’olio e iniziate a frullare. Successivamente aggiungete gli anacardi, aggiustate di sale e continuate a frullare fino ad ottenere una consistenza cremosa. Se dovesse servire aggiustare la consistenza potete aggiungere altro olio a filo. Il pesto è pronto. Potete usarlo subito come salsa o condimento per la pesta oppure conservarlo in vasetti di vetro sterilizzati.

Varianti di preparazione del pesto

Questa ricetta per preparare il pesto è senza l’utilizzo di ingredienti derivati animali, pertanto possiamo dire che si tratta di un pesto vegano. Ci sono tuttavia anche altre varianti di questa preparazione, che potreste provare.

Pesto di anacardi con formaggio . Aggiungete circa 50 g di formaggio grattugiato (solo Parmigiano oppure metà Parmigiano e metà pecorino) e frullate bene il tutto fino a ottenere un composto bello cremoso.

. Aggiungete circa 50 g di formaggio grattugiato (solo Parmigiano oppure metà Parmigiano e metà pecorino) e frullate bene il tutto fino a ottenere un composto bello cremoso. Pesto di anacardi rosso . Diminuite la quantità di basilico e aggiungete circa 150-200 g di pomodori secchi (reidratata in acqua bollente oppure sott’olio). Frullate il tutto in un mixer aggiungendo l’olio a filo (se utilizzare i pomodori sott’olio sgocciolateli bene e consigliamo di usare meno olio EVO). Correggete quindi di sale e usatelo come condimento o salsa.

. Diminuite la quantità di basilico e aggiungete circa 150-200 g di pomodori secchi (reidratata in acqua bollente oppure sott’olio). in un mixer aggiungendo l’olio a filo (se utilizzare i pomodori sott’olio sgocciolateli bene e consigliamo di usare meno olio EVO). Correggete quindi di sale e usatelo come condimento o salsa. Pesto rucola e anacardi. Un altro abbinamento azzeccato è quello di aggiungere come ingrediente base oltre agli anacardi, la rucola fresca. Sostituite quindi il basilico con pari dose di insalata e frullate il tutto aggiungendo l’olio a filo.

Conservazione

Il pesto preparato seguendo questa ricetta può essere conservato in frigorifero all’interno di un vasetto di vetro e ben coperto con olio EVO anche per 4-5 giorni. In alternativa potete anche congelarlo in freezer, in questo caso consigliamo di congelarlo già porzionato.

Per varianti sempre nuove, se preferite potete sostituire semplicemente il basilico con la rucola. In alternativa, vi lasciamo tante altre ricette per fare il pesto!