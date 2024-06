la ricetta facile e sfiziosa

Ecco come preparare una ricetta light con le zucchine: le frittelle di zucchine in friggitrice ad aria, da gustare in compagnia.

Le frittelle di zucchine in friggitrice ad aria sono light e sfiziose. Con questo piccolo elettrodomestico possiamo avere una cottura più sana, perché comporta meno grassi, e più invitante. La procedura è quella consueta, per preparare delle frittelle sfiziose e morbide; bisogna creare una pastella saporita, a base di uova, farina e formaggio grattugiato. Poi, va aggiunto l’ingrediente principale, ovvero le zucchine, tagliate in pezzi. Fate cuocere queste frittelle e, in pochi minuti, saranno pronte da gustare!

Frittelle di zucchine in friggitrice ad aria

Preparazione della ricetta per le frittelle di zucchine in friggitrice ad aria

La prima cosa da fare è lavare e asciugare le zucchine. Togliete le due estremità e tagliatele a cubetti piccoli o anche grattugiarle con una grattugia a fori larghi. Raccogliete i pezzi in una ciotola capiente. In un altro recipiente, versate l’uovo e sbattetelo energicamente usando una forchetta. Aggiungete questo composto fluido ai pezzi di zucchine. Insaporite con un pizzico di sale e di pepe e, se preferite, anche uno spicchio di aglio tritato. Versate sul composto la farina e il formaggio grattugiato. A questo punto, potete mescolare per distribuire e amalgamare tra loro gli ingredienti. Una volta fatto, ungete con un filo d’olio il cestello della friggitrice (preriscaldata a 200°C). Usando due cucchiai, prelevate un po’ di impasto alla volta e date forma a una frittella, quindi mettetela nel cestello. Continuate in questo modo, posizionando le frittelle distanziate tra loro. Fate cuocere a 200°C per 12 minuti, girandole sull’altro lato a metà cottura. Al termine, mettetele su un vassoio ricoperto con carta assorbente, per assorbire l’olio in eccesso. Quando sono intiepidite, potete servirle.

Conservazione

Le frittelle croccanti di zucchine, in friggitrice ad aria, sono un secondo leggero e buono, che tutti apprezzeranno. Potete conservarle in frigo per 2 giorni al massimo, chiuse in un contenitore.

La frittura è una vera delizia in questo elettrodomestico… provate anche a cuocere i panzerotti in friggitrice ad aria!