la ricetta facile de contorno

Mai provati i pomodorini confit in padella? Una preparazione veloce e versatile per trasformare i pomodorini in un delizioso contorno senza usare il forno.

I pomodorini confit in padella sono una deliziosa preparazione che valorizza il sapore naturale dei pomodorini ciliegini attraverso una cottura lenta in olio d’oliva. Il processo conferisce ai pomodorini una consistenza morbida e un gusto dolce e succoso. La ricetta è molto versatile e può anche essere utilizzata come condimento per la pasta, topping per bruschette o come accompagnamento per carni e pesci. I pomodorini confit in padella sono un’opzione semplice ma sofisticata per arricchire i vostri piatti con un sapore intenso e irresistibile.

Pomodorini confit in padella

Preparazione dei pomodorini confit in padella

Prepara i pomodorini: lavali e asciugali accuratamente. Taglia ogni pomodorino a metà. Versa abbastanza olio d’oliva extra vergine in una padella antiaderente in modo da coprire il fondo. Aggiungi gli spicchi d’aglio schiacciati e i rametti di timo. Scalda a fuoco medio. Aggiungi i pomodorini: Disponi i pomodorini nella padella con la parte tagliata rivolta verso il basso. Assicurati che siano disposti in modo uniforme. Aggiungi lo zucchero, un po’ di sale e pepe nero macinato sopra i pomodorini. Cuoci i pomodorini a fuoco basso per circa 10 minuti, o finché non si saranno ammorbiditi e inizieranno a caramellarsi leggermente. Ogni tanto, mescola delicatamente i pomodorini nella padella per distribuire uniformemente il sapore e assicurarti che non si attacchino. Se i pomodorini sembrano asciutti durante la cottura, puoi aggiungere un po’ di olio d’oliva in più. Continua a cuocere finché i pomodorini non saranno diventati morbidi, caramellati e leggermente appassiti. Rimuovi gli spicchi d’aglio e i rametti di timo dalla padella. I pomodorini confit sono pronti per essere serviti.

Conservazione

Consigliamo di conservare il contorno di pomodori in padella per massimo 2-3 giorni in frigo, meglio se all’interno di un apposito contenitore con coperchio. Sconsigliamo al congelazione in freezer.