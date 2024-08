la ricetta estiva e rinfrescante

Quella del frullato di melone è una ricetta facilissima e tutta da gustare. La scelta perfetta per concedersi una coccola rinfrescante.

Con l’arrivo dei primi caldi (ma anche a estate inoltrata), si sente il desiderio di consumare cibi e bevande fresche nel tentativo di ristorarsi. Se cercate qualcosa di leggero ma allo stesso tempo gustoso, che possa andare bene per la colazione così come per una pausa pomeridiana, provate il frullato di melone.

Quando si fa riferimento a queste bevande si tende a fare sempre un po’ di confusione quindi chiariamo subito: il frullato è composto da frutta frullata, latte ed eventualmente zucchero. Di norma non ci andrebbe il ghiaccio altrimenti si trasforma in un frappé. Quindi gli unici due ingredienti che occorrono sono latte (anche vegetale) e frutta ben matura: solo così potrete evitare di aggiungere lo zucchero.

frullato di melone

Preparazione della ricetta del frullato di melone

Iniziate dalla pulizia del melone. Il modo più pratico consiste nel tagliare prima le due estremità, poi dividerlo a metà e rimuovere i semi con un cucchiaio. Tagliatelo poi a fette e rimuovete la buccia. Riducete le fette in cubetti e inseritele nel bicchiere del frullatore insieme al latte e, a piacere, allo zucchero. Tenete presente che se la frutta è molto acquosa potrebbe bastare meno latte. Fate partire il frullatore a una velocità bassa e lasciatelo andare per qualche secondo. Aumentate la velocità e frullate per una decina di secondi e fin quando non noterete che tutti i pezzi di melone sono stati frullati. Versate il frullato al melone con latte nei bicchieri e servite.

Varianti golose del frullato al melone

È davvero semplice trasformare il frullato in qualcosa di più goloso e saziante come il frappé al melone. Come? Aggiungete due palline di gelato al vostro melone e iniziate a frullare aggiungendo il latte poco per volta fino a ottenere una consistenza cremosa facile da bere con la cannuccia.

Per un gusto più ricco si può invece optare per il frullato di melone e pesca. In tal caso basterà usare solo 8 delle fette di melone e aggiungere una pesca sempre tagliata a pezzetti. Se si pensa di non consumarlo subito può essere utile aggiungere al tutto un cucchiaio di succo di limone. In questo modo la pesca non si annerirà. Inserire i due frutti nel frullatore e il risultato sarà più buono che mai.

Dubbi sulla consistenza che dovrebbe avere questo frullato? Ecco un video dove si vede tutto nel dettaglio.

Sempre rimanendo in tema frutti estivi vi consigliamo di provare anche il frullato all’anguria: con il suo colore acceso il gusto intenso piacerà proprio a tutti.

Conservazione

Il frullato si può conservare in frigorifero per 1 giorno purché ben conservato in bicchieri coperti con della pellicola trasparente o in un contenitore a chiusura ermetica.