la ricetta estiva a base di frutta

La ricetta del gelato all’anguria è un vero e proprio must della stagione estiva, quando è possibile trovare angurie fresche e succose.

Preparare il gelato all’anguria fresco è davvero un gioco da ragazzi, anche senza la gelatiera. Possiamo definire questa preparazione anche una ricetta furba, utile per far consumare la frutta ai più piccoli che sono sempre un po’ restii a mangiarla fresca. Noi abbiamo pensato di spiegarvi come prepararlo con pochi e semplici ingredienti. Oltre all’anguria vi serviranno panna, acqua e zucchero. Vediamo subito tutti i passaggi della ricetta e tutti i suoi segreti.

Gelato all’anguria

Preparazione del gelato all’anguria

Per preparare il gelato all’anguria senza gelatiera iniziate tagliando l’anguria a spicchi, eliminate poi la buccia e i semi poi tagliatela a pezzi. Pesate la polpa così da assicurarvi di aver ricavato il quantitativo giusto e frullate l’anguria. Tenete momentaneamente l’anguria da parte, prendete l’acqua e lo zucchero e metteteli in un pentolino. Portate sul fuoco e aspettate che il liquido raggiunga il bollore. Spegnete la fiamma, aggiungete la polpa di anguria frullata e mescolate bene. Lasciare raffreddare e montate la panna fredda da frigo con le fruste elettriche. Unite la panna montata e mescolate dal basso verso l’alto così da non fare smontare la panna. Trasferite il composto in un contenitore che avrete messo in congelatore almeno 1 ora prima. Mettete in freezer e lasciate riposare per 3 ore avendo cura di mescolare il composto una volta ogni ora a intervalli regolari così da evitare che si formino cristalli di ghiaccio.

Gelato all’anguria con gelatiera

In questo caso la differenza vera e propria tra le due varianti non dipende dagli ingredienti ma dall’uso o meno della gelatiera. Se avete a disposizione questo utilissimo accessorio potete seguire il procedimento precedente fino alla prima parte del punto 4 dopodiché potete versare il composto così ottenuto nella gelatiera. Azionate la vostra gelatiera e lasciate lavorare per il tempo necessario seguendo le indicazioni previste nell’apposito libretto di istruzioni, in quanto tempistiche e modalità di lavoro possono variare da modello a modello. In ogni caso vi occorreranno all’incirca 30 minuti.

La variante del gelato furbo all’anguria

In questo caso la preparazione è leggermente diversa, tuttavia il vantaggio è che il gelato con il latte condensato non ghiaccia, pertanto non dovrete tirarlo fuori dal freezer ogni 30 minuti/1 ora per evitare che diventi duro.

Per preparare questa ricetta servono esattamente 3 ingredienti:

500 g di anguria

250 g di panna liquida da montare

250 g di latte condensato.

Dopo aver fruttato l’anguria aggiungete il latte condensato e mescolate bene con le fruste. A parte montate la panna con le fruste elettriche, poi unitela man mano con una spatola al composto di anguria. Mettete il gelato in un contenitore, posto almeno 1 ora prima in congelatore, e lasciatelo rassodare per qualche ora o anche tutta la notte.

Conservazione

Il gelato può essere conservato in congelatore anche per 2-3 settimane. Prima di consumarlo vi consigliamo comunque di lavorarlo per qualche minuto con un robot da cucina così da renderlo più cremoso.

Se vi piacciono le ricette di questo tipo vi consigliamo anche quella per fare il classico gelato fatto in casa.