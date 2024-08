la ricetta e le varianti più famose

La ricetta dei peperoni ripieni di carne è davvero semplice e perfetta per utilizzare al meglio questa gustosa verdura per un secondo piatto saporito e sostanzioso.

Siamo in piena Estate ed è il momento giusto per acquistare qualche peperone e dedicarsi alla ricetta che vi proponiamo oggi. Capiamo benissimo che con il caldo la voglia di accendere il forno è in vacanza, ma dovete assolutamente provare i nostri peperoni ripieni di carne.

I peperoni ripieni possono essere preparati anche in anticipo e servirli a temperatura ambiente. In alternativa potete anche riscaldarli per qualche minuto in forno o in friggitrice ad aria. L’importante per questa ricetta così semplice e genuina è scegliere ingredienti di qualità. Vediamo tutti i passaggi e le varianti più famose dei peperoni ripieni di carne macinata.

Peperoni ripieni di carne

Come preparare la ricetta dei peperoni ripieni di carne al forno

Iniziate ammollando le fette di pane nel latte. In una ciotola a parte mescolate il macinato di manzo con l’uovo, il pane grattugiato, il parmigiano, il prezzemolo tritato con l’aglio e la provola grattugiata con la grattugia a fori grandi. Strizzate il pane ammollato con le mani e unitelo al resto degli ingredienti. Successivamente lavate i peperoni, eliminate la calotta superiore e svuotateli accuratamente rimuovendo i semi e i filamenti bianchi. Salate leggermente l’interno e farcite i peperoni con il ripieno a base di carne appena preparato. Copriteli con le loro calotte (che avete tenuto da parte in precedenza) e disponete su di una teglia foderata con carta da forno. Infornate in forno già caldo a 180°C per 40 minuti circa. Sfornate e lasciate intiepidire leggermente prima di servire.

Peperoni ripieni al forno: consigli e varianti

I peperoni ripieni sono i re indiscussi delle tavole del sud Italia ed è per questo che sono moltissime le varianti presenti in queste regioni. Ricordiamo:

Ci sono poi altre versioni e accorgimenti che potete segnarvi per perfezionare la vostra ricetta:

Il consiglio è quello di scegliere peperoni non troppo grandi o troppo a punta, in modo che riescano a stare “in piedi” da soli. L’ideale è il classico peperone quadrato . Se proprio non riuscite a farli stare su, tagliateli per lungo (a barchetta ) e farciteli.

. Se proprio non riuscite a farli stare su, tagliateli per lungo (a ) e farciteli. Per un effetto più scenico, utilizzate due peperoni rossi e due peperoni gialli .

. Potete disporre sul fondo della teglia anche 2 patate tagliate a spicchi e condite con olio e sale. Cuoceranno insieme ai peperoni e avrete in un solo colpo secondo e contorno.

tagliate a spicchi e condite con olio e sale. Cuoceranno insieme ai peperoni e avrete in un solo colpo secondo e contorno. Per il ripieno potete utilizzare anche 50 g di pecorino e 50 g di parmigiano.

È possibile sostituire 150 g di carne macinata con pari peso di salsiccia: verranno ancor più saporiti!

Provola, provolone, scamorza, emmental: utilizzate il formaggio che preferite (o che avete in casa).

Se di solito i peperoni proprio non li digerite , vi diamo un consiglio: non mangiate la buccia. Vedrete che non vi rimarranno più sullo stomaco! Sarà molto semplice rimuoverla vista la cottura in forno.

, vi diamo un consiglio: non mangiate la buccia. Vedrete che non vi rimarranno più sullo stomaco! Sarà molto semplice rimuoverla vista la cottura in forno. I peperoni ripieni di carne si possono fare anche con il pangrattato. Resteranno leggermente più asciutti ma potete comunque regolare la consistenza finale del ripieno aggiungendo qualche cucchiaio di latte.

Conservazione

I peperoni ripieni si mantengono in frigorifero fino a 3 giorni. È anche possibile congelarli per un 2-3 mesi.