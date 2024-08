la ricetta dolce e saporita

La crostata con uva fragola è una ricetta facile e davvero piacevole da gustare. La torta veloce da preparare quando si attendono ospiti che si desidera sorprendere con qualcosa di buono.

Preparare la crostata con uva fragola significa dar vita a una torta golosissima e dal successo assicurato. Grazie alla dolcezza dell’uva e all’impasto morbido e croccante è infatti possibile ottenere un dolce in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. E tutto senza perdere troppo tempo in cucina.

Scopriamo, quindi, come preparare un’ottima crostata morbida con uva fragola!

crostata con uva fragola

Preparazione della ricetta della crostata con uva fragola

Iniziate prendendo la ricotta e mettetela a scolare. Per farlo vi basterà posizionarla su un colino a maglie strette sistemato sopra una ciotola. Nell’attesa, prendete una seconda ciotola e mescolate insieme il burro e lo zucchero. Aggiungete l’uovo intero e mescolate in modo da farlo incorporare all’impasto. Unite al tutto la farina e continuate a mescolare fin quando non otterrete un impasto lavorabile con le mani. Quando ciò avviene, iniziate a impastate in modo da ottenere un panetto morbido e compatto. Avvolgete la posta frolla nella pellicola trasparente e sistematela in frigo per almeno 15 minuti. Trascorso il tempo, riprendete la frolla e stendetela sul piano da lavoro con il mattarello. Prendete una teglia con bordi alti del diametro di 22 cm e posizionatevi sopra la frolla, bucherellandone la base con i lembi di una forchetta. Riprendete la ricotta ormai scolata e setacciatela almeno una volta su una ciotola. Aggiungete lo zucchero a velo e mescolate per bene. Versate quanto ottenuto sulla base di frolla creando uno strato molto alto. Lavate e asciugate per bene l’uva fragola e distribuite i vari acini sulla crema di ricotta. Infornate in forno preriscaldato a 180°C e fate cuocere per 30 minuti, estraendo la crostata solo quando appare ben dorata in superficie. Fatela raffreddare e servitela.

Conservazione

Questo dolce si può conservare in frigorifero per 1 o 2 giorni purché sia riposto all’interno di una campana di vetro o di plastica. In alternativa si può riporre in un piatto e coprire lo stesso con della pellicola trasparente.

