La ricetta dello strudel vegano ai mirtilli con confettura

Strudel vegano ai mirtilli: una ricetta particolare a base di ingredienti naturali, perfetta per chi ama preparare i dolci vegani. Provatelo per colazione o merenda!

Oggi vi proponiamo la ricetta per realizzare un goloso strudel vegano ai mirtilli con una base morbida di farina di farro e mandorle aromatizzata con succo di mele e scorza di limone. Il tutto è poi arricchito da una farcitura a base di confettura di mirtilli e da una croccante copertura di frutta secca. In alternativa alla confettura di mirtilli potete utilizzare la marmellata o confettura che preferite.

Vediamo ora la ricetta per preparare lo strudel vegano ai mirtilli!

Strudel vegano ai mirtilli

Preparazione dello strudel vegan senza zucchero

Mescolate le due farine in una ciotola capiente con la scorza di limone, il cremor tartaro e un pizzico di sale. Aggiungete l’olio di semi e continuate a lavorare in modo da amalgamare gli ingredienti. Unite il succo di mele e lavorate velocemente in modo da formare un panetto morbido ma compatto. Avvolgete l’impasto nella pellicola trasparente e lasciate riposare per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo dell’impasto stendetelo su di una teglia foderata con carta da forno formando un rettangolo abbastanza sottile. Farcite con la confettura di mirtilli lasciando 1-2 cm liberi da un lato e arrotolate cercando di formare uno strudel. Effettuate dei leggeri tagli sulla superficie e inserite all’interno la frutta secca. Spennellate con un po’ di olio di semi e infornate in forno già caldo a 180°C per 45 minuti. A cottura ultimata togliete il rotolo vegano e lasciatelo intiepidire prima di tagliare a fette e servire.

In alternativa, vi consigliamo di provare la torta di mele vegana: un classico sempre goloso.

Conservazione

Lo strudel realizzato con questa ricetta si conserva per 2-3 giorni fuori dal frigo, in una campana di vetro per dolci che ne mantenga il gusto e la consistenza. Potete anche congelarlo in freezer da crudo, se avete utilizzato ingredienti genuini, e poi cuocerlo qualche minuto in più in forno.