la ricetta dell’antipasto lievitato goloso e versatile

ingredienti Per l’impasto Lievito di birra disidratato Per il ripieno al prosciutto Prosciutto crudo a fette sottili Per il ripieno alla mortadella Mortadella a fette sottili

I maritozzi salati sono la variante saporita e appetitosa dei celebri maritozzi dolci con la panna, grande classico della pasticceria romana. Preparati con un impasto lievitato a base di uova, farina, latte, burro, lievito di birra, poco zucchero e sale, sono perfetti da portare in tavola come raffinato antipasto o aperitivo, in occasione di un buffet di festa o per il brunch della domenica in famiglia.

Nella nostra ricetta abbiamo lavorato con il gancio gli ingredienti indicati nel boccale della planetaria, fino a ottenere un panetto liscio e ben incordato. Il composto, fatto riposare a temperatura ambiente e raddoppiato di volume, verrà quindi suddiviso in tanti bocconcini della stessa grammatura da spennellare poi, dopo un ulteriore tempo di lievitazione, con un uovo leggermente sbattuto, cospargere con semini di sesamo e cuocere infine in forno caldo a 180 °C per circa 15 minuti, o fino a doratura. Il risultato saranno dei paninetti lucidi e fragranti, da incidere al centro e riempire quindi con i ripieni salati preferiti.

Noi ci siamo cimentati con una doppia farcitura: la prima a base di prosciutto crudo, stracciatella e rucola e la seconda, altrettanto golosa e gourmet, a base di mortadella tagliata sottile, robiola e granella di pistacchi tostati. A seconda dei gusti personali puoi sostituire gli affettati con tonno sott’olio sgocciolato o fettine di salmone affumicato, oppure puoi cimentarti con una versione vegetariana e unire al formaggio fresco spalmabile dei peperoni arrostiti a filetti o zucchine grigliate a listerelle.

Se desideri, puoi confezionare i maritozzi salati in anticipo e conservarli a temperatura ambiente, ben chiusi in un sacchetto di carta per alimenti, un paio di giorni. In alternativa, se dovessero avanzare una volta farciti, puoi trasferirli in frigo, in un contenitore a chiusura ermetica, per 1 giorno massimo.

Come preparare i maritozzi salati





Prepara l’impasto: raccogli nel boccale della planetaria le farine setacciate, il lievito di birra disidratato e lo zucchero .





Versa il latte e l’uovo e inizia a impastare con il gancio: in alternativa, se non hai a disposizione lo strumento, puoi amalgamare gli ingredienti anche a mano.





Quando il composto inizierà a staccarsi dalle pareti della ciotola, aggiungi il sale .





Incorpora quindi il burro morbido , poco alla volta, e prosegui a lavorare a velocità media per circa 10 minuti.





Al termine dovrai ottenere un panetto liscio e ben incordato .





Forma una palla, sistemala in una ciotola pulita, copri con un canovaccio e fai lievitare nel forno spento con la lucina accesa per 2-3 ore.





Una volta raddoppiato di volume , riprendi l’impasto.





Sgonfialo delicatamente con le mani .





Trasferiscilo su un piano di lavoro e, con l’aiuto di un tarocco, dividilo in tanti bocconcini da 70-80 gr l’uno .





Dai una forma leggermente ovale a ciascuna porzione d’impasto .





Sistema i paninetti ottenuti su una teglia con carta forno o rivestita con un tappetino microforato, e lasciali riposare ancora, coperti con un telo di cotone pulito, per circa 10 minuti; quindi spennellali con l’uovo sbattuto .





Cospargi i maritozzi salati con i semini di sesamo e metti in forno ventilato già caldo a 180 °C per 15-18 minuti.





Trascorso il tempo, sforna i maritozzi e lasciali raffreddare su una gratella .





Una volta freddi, incidili al centro con un coltello a lama liscia senza intaccare la base .





Farcisci metà maritozzi con un paio di fette di prosciutto crudo, una cucchiaiata di stracciatella di burrata e qualche fogliolina di rucola .





Passa quindi alla farcitura dei maritozzi rimanenti e riempi i paninetti salati con fettine di mortadella e ciuffetti di robiola, precedentemente trasferita in un sac à poche con bocchetta a stella .





Completa con la granella di pistacchi .





Disponi i maritozzi salati su un piatto da portata , porta in tavola e servi.