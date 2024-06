la ricetta della zuppa fredda spagnola fresca e leggera

ingredienti Olio extravergine di oliva Per guarnire yogurt bianco al naturale

Il gazpacho di cetrioli è una variante leggera, ma altrettanto gustosa, del celebre piatto tradizionale iberico a base di pomodoro. Si tratta di una zuppa fredda e senza cottura, dissetante e velocissima da preparare, perfetta da servire come raffinato antipasto in occasione di una serata tra amici.

Per portarla in tavola basteranno un mixer da cucina e pochi ingredienti freschissimi e salutari. Nella nostra ricetta si lascia reidratare la mollica di pane raffermo con l’aceto di vino bianco, quindi si trasferisce in una ciotola con un cetriolo, tagliato a fettine sottili, un cipollotto ridotto a rondelle, il peperone verde a tocchetti, sale, pepe e un filo d’olio extravergine di oliva. Non rimarrà che frullare il tutto fino a ottenere una crema liscia, da riporre in frigo per almeno mezz’ora.

Il risultato è una pietanza profumata e total green, da completare con una decorazione di yogurt bianco al naturale, qualche rondella di cipollotto e delle foglioline di menta. Sarà ideale da gustare in estate anche come portata principale, accompagnata da fragranti crostini o fettine di pane tostate, a cui far seguire un secondo di carne o di pesce alla griglia.

Per una consistenza ancora più vellutata, puoi passare il gazpacho attraverso un colino a maglie fitte; per renderlo ancora più denso e corposo, puoi aggiungere anche un avocado maturo, preferendo quelli provenienti da agricoltura italiana biologica. A piacere, puoi sostituire lo yogurt naturale con il latte di cocco, oppure con qualche quenelles di ricotta o dei dadini di formaggio primosale, per un piacevole contrasto sapido.

Scopri come preparare il gazpacho di cetrioli seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche il gazpacho di mango, quello di anguria, di melone e di lattuga.

Come preparare il gazpacho di cetrioli





Raccogli il pane in una ciotola, versa l’aceto di vino bianco e lascia in ammollo per 2-3 minuti .





Nel frattempo, elimina le estremità dei cetrioli, riducili a fettine sottili e sistemali in un recipiente .





Aggiungi il peperone, mondato e tagliato a tocchetti .





Unisci anche la parte bianca del cipollotto, ridotta a rondelle .





Infine, preleva le fette di pane e, senza strizzarle, trasferiscile nella ciotola con gli altri ingredienti .





Spezia con il pepe macinato al momento e regola di sale in base alle tue preferenze .





Versa un filo generoso di olio extravergine di oliva .





Trasferisci gli ingredienti nel boccale di un mixer da cucina e frulla fino a ottenere una crema dalla consistenza liscia e vellutata .





Versa il gazpacho all’interno di una ciotola e riponilo in frigorifero per 30 minuti.





Trascorso il tempo necessario, guarnisci con un filo di yogurt bianco al naturale, qualche fogliolina di menta e delle rondelle di cipollotto. Porta in tavola il gazpacho di cetriolo e gustalo, fresco e profumato .

Se non digerisci i cetrioli, puoi scavare leggermente la polpa ed eliminare i semini interni; in alternativa, al posto degli ortaggi classici, puoi utilizzare la varietà carosello, frutto pugliese nato da un’ibridazione spontanea tra cetrioli e meloni, dalla forma tondeggiante e dal gusto più delicato.

Anche il cipollotto può essere reso più digeribile: sarà sufficiente lasciarlo in ammollo in acqua, acidulata con un goccino di aceto di vino bianco, per qualche minuto; puoi anche sostituirlo con la cipolla rossa, nella dose che preferisci.

Il gazpacho di cetrioli si conserva in frigorifero, ben chiuso in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo.