la ricetta della variante gustosa e saporita

ingredienti Ricotta salata grattugiata Olio extravergine di oliva

Gli arancini di cous cous sono una variante super golosa del classico street food siciliano, realizzata con il cous cous al posto del riso. Si tratta di deliziose crocchette dorate fuori e filanti al cuore, farcite con un saporito sugo alla Norma: sono ideali da servire come antipasto in occasione di una serata estiva tra amici o come finger food da stuzzicare durante un aperitivo, magari insieme ad altre specialità regionali.

Portarli in tavola è molto semplice: basterà arricchire il brodo vegetale con lo zafferano in polvere, per conferirgli una tonalità più vivace e un profumo irresistibile, quindi reidratare il cous cous e insaporirlo con una dose generosa di ricotta salata grattugiata. Si formano poi le sfere, posizionando al centro un cucchiaio di fragrante sughetto a base di pomodoro, cipolla, melanzane fritte e basilico, e aggiungendo 1 o 2 dadini di caciocavallo, quindi passare ogni arancino nella farina, nell’uovo e nel pangrattato.

Non rimarrà che friggerli in olio di semi ben caldo, girandoli con molta delicatezza, poi scolarli su un foglio di carta paglia: il risultato è un’autentica prelibatezza che conquisterà anche i palati più difficili. Ottimi da consumare al momento, si conservano fino a 2 giorni: sono perciò perfetti anche da confezionare in anticipo e portare con sé per un picnic al parco o per un pranzo sotto l’ombrellone adatto a grandi e piccini.

Se preferisci, puoi ricoprirli con una doppia panatura, così da renderli ancora più croccanti. Per una frittura eccellente, monitora la temperatura dell’olio con un termometro da cucina: dovrà essere di circa 165 °C; in alternativa, se non possiedi lo strumento apposito, opta per un efficace metodo casalingo. A piacere, puoi personalizzare la farcitura con gli ingredienti che ti piacciono o che hai a disposizione: lasciati ispirare dai nostri suggerimenti.

Scopri come preparare gli arancini di cous cous seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche le polpette di cous cous, il cous cous di pesce e altre preparazioni fresche e veloci a base di cous cous.

Come preparare gli arancini di cous cous





Lava la melanzana, elimina il picciolo e riducila a dadini .





Raccogli le melanzane in uno scolapasta, aggiungi il sale e lasciale riposare per 20 minuti, affinché perdano il loro retrogusto amarognolo.





A questo punto, tamponale con un foglio di carta assorbente da cucina, quindi friggile in abbondante olio di semi ben caldo e scolale quando saranno dorate .





In un pentolino a parte, fai soffriggere la cipolla tritata grossolanamente con un filo d’olio extravergine di oliva .





Unisci la passata di pomodoro, un pizzico di sale e lascia cuocere per circa 15 minuti, finché il sugo non sarà ristretto.





Lascia intiepidire la salsa di pomodoro, poi unisci le melanzane fritte e qualche fogliolina di basilico , mescola e tieni da parte.





Scalda 500 ml di brodo vegetale in una pentola .





Aggiungi lo zafferano in polvere e mescola finché il colore del liquido non sarà uniforme.





Sistema il cous cous in una ciotola capiente .





Versa il brodo allo zafferano , facendo in modo di ricoprire tutta la superficie del cereale.





Mescola il cous cous con una forchetta per sgranarlo .





Insaporisci con la ricotta salata grattugiata , amalgama per bene, aggiungi un altro mestolo di brodo caldo e lascia riposare il cous cous finché non sarà ben freddo.





Trascorso il tempo necessario, preleva un po’ di cous cous e allargalo sul palmo della mano .





Farcisci con 2 cucchiaini di sugo alle melanzane .





Completa con 1 o 2 cubetti di caciocavallo o di scamorza .





Ricopri con altro cous cous, bagna anche l’altra mano e compatta per bene l’arancino .





Dovrai ottenere una sfera delle dimensioni di una pallina da tennis .





Passa gli arancini nella farina .





Trasferiscili nell’uovo sbattuto .





Infine, ricoprili di pangrattato .





Premi delicatamente sulla superficie delle sfere, in modo da far aderire il pangrattato alla perfezione .





Friggi gli arancini di cous cous in abbondante olio di semi di arachidi ben caldo finché non sono ben dorati, con la crosticina asciutta e croccante.





Scolali su un piatto foderato di carta paglia, così da rimuovere l’olio in eccesso .





Porta in tavola e servi gli arancini di cous cous ben caldi .

Consiglio

Per quanto riguarda la farcitura, puoi scegliere di riempirli con un cucchiaio di ragù, di pesto di pistacchi e gamberetti, un condimento di pesce spada e melanzane, anche questo tipico del Palermitano. Puoi anche realizzarli in versione vegana, sostituendo la ricotta salata grattugiata con lievito alimentare in scaglie e farcendo gli arancini con un ragù di verdure o di lenticchie.

Gli arancini di cous cous si conservano in frigorifero, ben chiusi in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo; si consiglia di scaldarli per 10 minuti in forno prima di gustarli. Se preferisci, puoi congelarli prima e dopo averli fritti, sistemandoli su un vassoio leggermente distanziati tra loro, fino a 1 mese.