La ricetta della torta fredda ai mirtilli, il dolce vegano che non ti aspetti

Tra tutti i dolci vegani, la torta fredda ai mirtilli è fra le ricette più semplici e cremose: simile a una cheesecake, non richiede cottura. Ecco come prepararla!

Seguire una dieta vegana non significa per forza dover rinunciare ai dolci. È vero, alcune ricette sono off limits perché difficili da ricreare senza l’utilizzo di uova, latte e burro, ma altre invece sono uguali o migliori delle originali. È proprio il caso di questa torta fredda ai mirtilli vegana. Il risultato sarà simile a una cheesecake, ma ovviamente senza formaggio e non richiederà nessuna cottura in forno.

Per prepararla utilizzeremo la marmellata e l’altro ingrediente che darà sapore al dolce vegano è il latte di cocco. Scopriamo insieme come realizzare questa torta!

Torta vegana ai mirtilli

Come preparare la ricetta della torta fredda ai mirtilli

Cominciamo a preparare la base della torta: in un mixer frullate le mandorle con i datteri denocciolati. Versate l’impasto, piuttosto appiccicoso, in una teglia rivestita di carta forno nel diametro di 18 centimetri. Vi consigliamo di utilizzarne una a cerniera, così da sformare il dolce più facilmente. Mettete la base in frigorifero per un’ora. Preparate ora la crema al cocco. In una pentola dal fondo spesso versate zucchero e amido di mais quindi, sempre fuori dal fuoco, aggiungete il latte di cocco a filo, mescolando con una frusta. Trasferite la pentola sulla fiamma e, sempre mescolando, fate addensare la crema. Ci vorranno circa 10 minuti. Una volta ottenuta una consistenza simile a quella della crema pasticcera, trasferite in una ciotola e fatela raffreddare. Quando la crema sarà fredda, versatela sulla base e trasferite di nuovo in frigorifero per almeno un’ora. Completate la torta con la marmellata di mirtilli, stendendola in modo da formare uno strato omogeneo. Rimette in frigorifero per un’altra ora prima di servire.

Conservazione

Questa golosa torta ai mirtilli si conserva in frigorifero per circa 2 giorni, ben coperta dalla pellicola trasparente o all’interno di un contenitore con coperchio a chiusura ermetica. Sconsigliamo la congelazione in freezer.