la ricetta della salsa mediorientale originale e gustosa

ingredienti Olio extravergine di oliva

L’hummus di barbabietola è un’alternativa colorata e sfiziosa al classico hummus di ceci. Si tratta di una ricetta facilissima da realizzare a base di barbabietole rosse, ceci, salsa tahina, cumino e olio extravergine di oliva. Perfetto da servire come antipasto o all’ora dell’aperitivo, insieme a grissini, crostini o crudités di verdure, sarà ottimo anche per farcire focacce e tramezzini per un pranzo veloce e appagante.

Nella nostra versione abbiamo raccolto nel boccale di un mixer da cucina le barbabietole precotte, tagliate a pezzi grossolani, i ceci già lessati e scolati – tenendone da parte un cucchiaio per la decorazione finale – l’olio extravergine di oliva e la tahina, una pasta di sesamo mediorientale fondamentale per queste preparazioni; abbiamo poi completato con il succo di limone, il sale e il cumino in polvere.

Il tutto viene poi frullato fino a ottenere una crema dalla consistenza avvolgente e dal colore vivace, ideale anche per accompagnare una porzione di riso basmati e un contorno di ortaggi stagionali. Noi l’abbiamo guarnita con qualche fogliolina di prezzemolo sminuzzata, i ceci lasciati interi e un filo d’olio a crudo, ma puoi optare per semi di zucca, girasole o sesamo, per un tocco crunchy che conquisterà proprio tutti.

Se hai a disposizione delle barbabietole fresche, reperibili sui banchi dei mercati nei mesi invernali, puoi cuocerle al forno, al vapore o, per accorciare i tempi, in pentola a pressione; per quanto riguarda i ceci, invece, se desideri usare quelli secchi, sarà necessario metterli in ammollo per almeno 12 ore, avendo cura di cambiare l’acqua almeno 2 volte, quindi trasferirli in una pentola colma di acqua fredda e lessarli a fiamma dolcissima per 3-4 ore, finché non saranno molto teneri.

Scopri come preparare l’hummus di barbabietola seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche l’hummus di carote e miele, l’hummus di avocado e la variante dolce al cacao.

Come preparare l’hummus di barbabietola





Raccogli le barbabietole precotte, tagliate a pezzi grossolani, nel boccale di un mixer da cucina .





Scola i ceci dalla loro acqua di conservazione, sciacquali sotto il getto dell’acqua corrente, quindi trasferiscili nel mixer con le barbabietole , tenendone da parte 1 cucchiaio per la decorazione finale.





Insaporisci con il sale e con un cucchiaino di cumino in polvere.





Versa il succo spremuto dal limone .





Unisci un cucchiaino di salsa tahina .





Infine, incorpora abbondante olio extravergine di oliva .





Aziona il mixer e frulla fino a ottenere una consistenza cremosa .





Sistema l’hummus in una ciotola o un piatto da portata .





Guarnisci con qualche fogliolina di prezzemolo fresco sminuzzata, un giro di olio a crudo e un cucchiaio di ceci cotti: l’hummus di barbabietola è pronto per essere gustato .

Consigli

Puoi personalizzare la ricetta dell’hummus di barbabietole come preferisci: al posto del cumino, per esempio, puoi optare per la paprica dolce o la curcuma, aggiungere del pepe macinato al momento e qualche fogliolina di timo; inoltre, è possibile sostituire il succo di limone con quello di lime o con un cucchiaino di aceto di mele. Se preferisci, puoi anche usare altre tipologie di legumi: andranno benissimo anche i fagioli cannellini già lessati, purché scolati dalla loro acqua di conservazione e risciacquati sotto l’acqua fredda.

L’hummus di barbabietole si conserva in frigorifero, ben chiuso in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo.