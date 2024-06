la ricetta della salsa di recupero per accompagnare le pietanze a base di pesce

La maionese di polpo è un condimento di recupero che si realizza con l’acqua di cottura del polpo, che viene raffreddata ed emulsionata con olio di semi e succo di limone, così da realizzare una salsa densa e deliziosa che si abbina alla perfezione a tutte le pietanze di pesce.

Puoi quindi realizzare questa ricetta antispreco quando prepari una delle tante ricette con il polpo che prevedono la cottura in pentola, così da utilizzare l’acqua rilasciata in cottura per questa preparazione semplice e davvero gustosa. Una volta pronta, puoi utilizzarla per accompagnare secondi piatti di pesce ma anche per farcire panini, crostini o tramezzini, al posto della classica maionese.

Ecco come prepararla in modo davvero facile con il nostro Michele e gustarla come più ti piace.

ingredienti Acqua di polpo gelificata

Come preparare la maionese di polpo



Cuoci il polpo in una pentola capiente con il coperchio a fiamma bassa per circa 40 minuti, il tutto senza acqua, perché la rilascerà naturalmente il polpo durante la cottura. Appena sarà pronto, ti basterà sollevarlo e prelevare la sua acqua, di colore violastro, filtrala con un colino in un ciotolina .



Lasciala raffreddare del tutto, fino a quando non diventerà gelatinosa e frullala leggermente . A filo inserisci l’olio di semi freddo continuando a frullare .



Aggiungi il succo di limone e continua a frullare fino a ottenere una salsa densa : non aggiungere sale perché l’acqua del polpo è già abbastanza salata. Ora la tua maionese di polpo è pronta : noi l’abbiamo servita su crostone di pane con brunoise di sedano, pesche spada affumicato e cipollotto , ma puoi servirla e gustarla come più ti piace.

Consigli

Puoi insaporire la maionese di polpo con le spezie che preferisci, come curry o paprika.

Puoi conservare la maionese di polpo per 2-3 giorni in un vasetto di vetro con chiusura ermetica.