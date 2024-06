la ricetta della nonna moderna

Scopriamo come preparare il ciambellone della nonna in friggitrice ad aria con una ricetta facile e veloce oltre che sofficissima.

E chi poteva immaginare, quando ha fatto la sua prima comparsa sul mercato, che la friggitrice ad aria sarebbe stata perfetta anche per cuocere le torte? Difatti, è solo negli ultimi anni che si è cominciato a sperimentare tante nuove ricette e siccome noi non ci tiriamo mai indietro abbiamo convertito un classico: il ciambellone in friggitrice ad aria.

Perfetto per la colazione o la merenda, questo dolce soffice e profumato è davvero semplicissimo da preparare. In sostanza è una classica torta a ciambella preparata con un impasto senza burro, cotta però nella friggitrice ad aria. Vi sveleremo quindi i nostri trucchi per ottenere un dolce cotto alla perfezione.

Come preparare la ricetta del ciambellone in friggitrice ad aria

Per prima cosa rompete le uova in una ciotola. Unite lo zucchero, l’estratto di vaniglia e la scorza grattugiata del limone e iniziate a montare il tutto con le fruste elettriche. Incorporate poi l’olio di semi e lo yogurt (volendo potete optare per uno aromatizzato) e lavorate fino a che non si saranno amalgamati. In ultimo, sempre con le fruste in azione, incorporate la farina setacciata con il lievito. Oliate e infarinate uno stampo a ciambella di 18 cm di diametro (o tale da entrare nel cestello della vostra friggitrice ad aria. Tenete presente che queste dosi sono ottimizzate per queste dimensioni). Versate l’impasto quindi coprite lo stampo con un foglio di carta stagnola, lasciando libero il foro centrale della ciambella. Cuocete a 180°C per 30 minuti facendo la prova stecchino prima di sfornare e prolungando la cottura eventualmente per altri 5 minuti. Una volta fredda, togliete la ciambella dallo stampo e decorate con una spolverata di zucchero a velo.

Sono davvero moltissime le ricette dolci e salate che si possono preparare con la friggitrice ad aria ma se non avete questo elettrodomestico, non significa che dobbiate rinunciare al dolce. Ecco la ricetta del nostro ciambellone soffice.

Conservazione

Il ciambellone si conserva sotto una campana per dolci per 3-4 giorni, soffice come appena fatto.