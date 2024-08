La ricetta della marmellata di prugne senza zucchero fatta in casa è perfetta per tutti coloro che sono a dieta o amano una colazione leggera.

Se quella della tradizionale marmellata di prugne è una ricetta troppo calorica per i vostri gusti, ecco la soluzione: andiamo a realizzare una marmellata di prugne senza zucchero, più leggera ma ugualmente gustosa. In questa confettura fatta in casa, andiamo a sostituire lo zucchero – che di solito è in rapporto 1 : 2 – con la frutta, per la precisione con una mela. Proprio così: nella ricetta classica lo zucchero fa da addensante, mente in questa variante sarà la pectina contenuta nella buccia della mela a farle raggiungere la giusta consistenza. Il limone invece previene l’ossidazione della frutta e aiuta a prolungarne la conservazione.

L’importante, quando si preparano le confetture senza zucchero, è scegliere frutta fresca e di stagione che sia ben matura in modo che già di suo abbia un buon tenore di zuccheri. Noi l’abbiamo preparata con le prugne ma potete utilizzare anche le susine o le prugne gialle: sarà sempre e comunque ottima!

Marmellata di prugne senza zucchero

Come fare la marmellata di prugne light

Per la preparazione di questa confettura iniziate lavando accuratamente le prugne, asciugatele, eliminate il nocciolo e tagliatele a cubetti. Lavate anche la mela e tagliatela a cubetti senza sbucciarla. Togliete solo il torsolo. Trasferite tutta la frutta tagliata a tocchetti in una pentola capiente e irrorate con il succo e la scorza di un limone. Fate cuocere a fuoco dolce all’incirca per 40 minuti mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno e controllate che non si bruci. Frullate con l’aiuto di un frullatore ad immersione e ponete un’ultima volta sul fuoco, per altri 10 minuti. Potete anche decidere di tenere la vostra marmellata a pezzettoni. In tutti i casi, per accertarvi che sia pronta, procedete con la prova del piattino. Infine, trasferite la confettura bollente in un vasetto di vetro sterilizzato. Chiudete con il coperchio e capovolgete in modo che raffreddandosi formi il sottovuoto.

Se volete abituarvi gradualmente ai dolci senza zucchero potete aggiungere alla marmellata 30 g di stevia. La dolcificherà mantenendo basso il conteggio delle calorie. Inoltre, potete anche prepararla con altri tipi di frutta come le fragole.

In questo video vengono illustrati tutti i passaggi per preparare questa deliziosa conserva estiva. Come vedrete è davvero semplicissima.

Conservazione

La marmellata di prugne senza zucchero si mantiene in dispensa fino a 6 mesi. Una volta aperta va riposta in frigorifero e consumata nel giro di una settimana.