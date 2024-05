la ricetta del timballo al forno scenografico e gustoso

ingredienti Olio extravergine di oliva Ti serve inoltre Olio extravergine di oliva

La torta di pasta è un primo facile e goloso, un’idea originale per preparare la pasta al forno. Si tratta di una sorta di timballo privo però del guscio di pasta brisée, realizzato con pochi ingredienti spesso già presenti in casa: rigatoni, passata di pomodoro, parmigiano grattugiato, mozzarella, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Nella nostra ricetta, veloce e alla portata di tutti, la passata di pomodoro viene condita con un filo generoso di olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe; la pasta, lessata a parte, viene insaporita con una manciata abbondante di parmigiano grattugiato, poi disposta in verticale all’interno di uno stampo a cerniera già unto. Si distribuisce quindi il sugo, la mozzarella sfilacciata e altro parmigiano, infine si inforna il tutto per 35 minuti a 180 °C.

Il risultato è una pietanza dalla crosticina gratinata e croccante, perfetta per il pranzo della domenica in famiglia, un’occasione speciale o una serata con gli amici organizzata all’ultimo minuto. Può essere anche confezionata in anticipo: è ancora più buona, infatti, se lasciata intiepidire e assestare prima di essere gustata. Può essere conservata in frigo e consumata anche il giorno dopo, quando avrà assorbito al meglio tutti i profumi del condimento.

Noi abbiamo scelto di restare sul semplice ma, a piacere, puoi optare per il sugo che preferisci: ragù classico, di pollo o di cortile, oppure di verdure per la variante vegetariana. La cosa importante, per una resa ottimale, è scolare la pasta al dente, almeno 3 o 4 minuti prima rispetto al tempo indicato sulla confezione: in questo modo, eviterai lo spiacevole effetto “colloso” causato dalla successiva cottura in forno.

Scopri come preparare la torta di pasta seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche il timballo di tortellini, il pasticcio di pasta e gli ziti al forno.

Come preparare la torta di pasta





Versa la salsa di pomodoro in una ciotola .





Condiscila con un filo generoso di olio extravergine di oliva, una macinata di pepe nero e un pizzico di sale .





Amalgama per bene la salsa con un cucchiaio .





Lessa i rigatoni in abbondante acqua bollente salata, poi scolali al dente e trasferiscili in una terrina capiente .





Aggiungi il parmigiano grattugiato .





Mescola per bene, in modo da distribuirlo e insaporire tutti i rigatoni .





Ungi con un goccino di olio uno stampo a cerniera da 18 cm di diametro, quindi sistema i rigatoni in verticale .





Coprili con la salsa di pomodoro, cospargendola su tutta la superficie .





Sfilaccia la mozzarella, lasciata scolare per bene dal suo siero, e distribuiscila sul pomodoro .





Spolverizza una manciata abbondante di parmigiano grattugiato e cuoci la torta di pasta in forno statico preriscaldato a 180 °C per 35 minuti, finché non si sarà formata una deliziosa crosticina in superficie .





Lascia intiepidire, sforma la torta di pasta, sistemala su un piatto da portata e servi subito, fragrante e deliziosa .

Consigli

Nella nostra ricetta abbiamo scelto i rigatoni perché in grado di sostenere il condimento e conferire alla torta di pasta un bell’effetto visivo; in alternativa, puoi optare per i tortiglioni, i paccheri rigati (scolandoli a metà cottura) o gli ziti spezzati.

Per dare un tocco più cremoso, puoi aggiungere 2 o 3 cucchiai di besciamella: ti consigliamo di lasciarla abbastanza liquida, perché si addenserà durante la cottura in forno. Al posto del parmigiano, puoi usare il pecorino o un mix dei due; la mozzarella può essere sostituita con scamorza, provola, ciuffetti di ricotta, ben scolata dal suo siero, o altri formaggi di tuo gradimento, purché non eccessivamente acquosi. Per una crosticina ancora più croccante, spolverizza la superficie con del pangrattato: il risultato finale sarà una vera goduria.

La torta di pasta si conserva in frigorifero, ben chiusa in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo. Prima di consumarla, ti consigliamo di scaldarla in forno per 10 minuti.