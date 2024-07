la ricetta del sugo della tradizione siciliana

In alcune zone della Sicilia lo chiamano agghiata, ma è più conosciuto come pesto alla trapanese: ecco la ricetta!

Oggi prepariamo la ricetta del pesto alla trapanese, un sugo tipico della città di Trapani e di tutta la Sicilia occidentale. La sua è una storia antica, e il suo nome, infatti, non è per niente casuale: pare che siano state proprio le navi genovesi che si fermavano nel porto di Trapani a portare qui la tradizionale ricetta del pesto, rielaborata poi dagli abitanti con prodotti tipici siciliani come pomodoro e mandorle.

Il suo sapore delicato e fresco lo rende adatto a qualsiasi tipo di pasta, specialmente in estate, ma per un piatto 100% siciliano provatelo con le busiate: un formato tipico della zona che ricorda una tagliatella arrotolata intorno all’antico ferro da maglia, il busio.

Pesto alla trapanese

Come fare il pesto alla trapanese: la ricetta originale

Per preparare questo sugo sarebbe necessario un mortaio, ma potete ottenere risultati altrettanto eccellenti anche con un semplice tritatutto o con un frullino a immersione.

Prima di iniziare è necessario lavare con delicatezza e attenzione le foglie di basilico e stenderle ad asciugare su un panno. Anche i pomodori devono essere lavati e sbucciati con cura. Potete farlo con pazienza a mano oppure seguire la nostra guida su come pelare i pomodori. Fatto questo, tagliateli a metà e rimuovete anche i semi. Nel frattempo è consigliabile mettere in frigo le lame del tritatutto per evitare di ossidare il basilico durante la preparazione. Ora che tutte le componenti del pesto sono pronte non resta che iniziare: mettete le mandorle e l’aglio nel frullatore e riducete il tutto in una polvere grossolana. Ricordate che il pesto alla trapanese non è liscio ma piuttosto rustico. Unite quindi i pomodori pelati, il basilico e una presa di sale e frullate il tutto fino a ottenere una consistenza omogenea ma rustica. Incorporate il formaggio grattugiato e aggiungete olio quanto ne serve a ottenere una consistenza cremosa.

Proprio per la sua semplicità, è possibile realizzare anche il pesto alla trapanese con il Bimby. In questo modo sarete certi di ottenere una consistenza perfetta. Ma qual è il modo migliore per gustarlo? Sicuramente la pasta: pensate che le busiate con il pesto alla trapanese sono state inserite tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali Siciliani.

Se volete cimentarvi con il mortaio, ecco un video dove si vedono tutti gli ingredienti del pesto alla trapanese lavorati a mano fino a ottenere la giusta consistenza.

Conservazione

Il pesto alla trapanese si conserva per circa 4-5 giorni in frigorifero. Vi ricordiamo che conviene aggiungere nel vasetto un filo di olio extravergine di oliva fino a che non ricoprirà interamente il pesto, in questo modo durerà più a lungo. Sconsigliamo la congelazione in freezer.