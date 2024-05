la ricetta del secondo semplice e appetitoso

La lombata di vitello alla piastra è un secondo semplice e gustoso, perfetto per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli, ma non vuole rinunciare a un piatto appagante. Per prepararla, occorrono pochi ingredienti, ma l’imperativo è che siano di ottima qualità: sarà ideale per un pranzo in famiglia o una cena veloce con gli amici, accompagnata da un’insalata croccante, qualche spicchio di limone e una fettina di pane a completare il tutto.

Nella nostra ricetta la lombata di vitello, spessa almeno 2-3 centimetri, viene scottata su una griglia rovente 2 minuti per lato, poi sistemata su un piatto e coperta con un foglio di alluminio. Il “rest“, ovvero il breve riposo dopo la cottura, è un passaggio fondamentale per un risultato finale eccellente: il raffreddamento lento e progressivo permette alle fibre muscolari di rilassarsi, rendendo la carne più tenera e scioglievole al palato.

Non rimarrà che condirla con un filo d’olio, qualche ago di rosmarino, un pizzico di sale e una macinata di pepe fresco: morbida e succulenta, è ottima da servire con un contorno di zucchine, melanzane o peperoni grigliati, funghi trifolati, asparagi alla piastra o con una porzione di patate in padella. Se preferisci, puoi preparare un’emulsione con olio e limone, o aggiungere le erbette aromatiche e le spezie che più ti piacciono; sarà deliziosa, inoltre, spalmata con un cucchiaino di senape di Digione.

Per una resa ottimale, estrai dal frigo le bistecche di lombata almeno una mezz’ora prima di cuocerle: in questo modo, eviterai che la temperatura della piastra si abbassi e che la carne diventi secca e stoppacciosa.

Scopri come preparare la lombata di vitello alla piastra seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la tagliata di manzo, la grigliata di carne e la bistecca alla fiorentina.

Come preparare la lombata di vitello alla piastra





Scalda la piastra a fuoco vivace finché non sarà rovente, quindi adagia la lombata di vitello e cuocila 2 minuti .





Gira la lombata e continua la cottura ancora 2 minuti .





Sistema la carne su un piatto, coprila con un foglio di alluminio e lasciala riposare per 3 minuti.





Condisci la lombata di vitello con un filo di olio extravergine di oliva, qualche ago di rosmarino e un pizzico di sale e di pepe, e accompagnala con un’insalata a piacere e qualche spicchio di limone .

Consiglio

Per consentire ai succhi e al condimento di penetrare meglio all’interno della carne, puoi praticare delle piccole incisioni in superficie.

Conservazione

Si consiglia di consumare la lombata di vitello alla piastra ben calda e al momento.