la ricetta del secondo piatto

Come preparare le polpette di melanzane senza glutine? Gli ingredienti e la ricetta per realizzare un buonissimo secondo piatto!

Le polpette di melanzane senza glutine sono un secondo piatto vegetariano perfetto per i celiaci e per gli intolleranti al glutine. Per amalgamare la purea di melanzane, infatti, vengono utilizzati pane grattugiato e farina di riso senza glutine, in modo da andare incontro alle esigenze di tutti.

È molto importante verificare che sulla confezione dei prodotti utilizzati sia indicata l’assenza del glutine. Se siete pronti, scopriamo insieme la ricetta delle polpette di melanzane senza glutine!

Polpette di melanzane senza glutine

Preparazione delle polpette senza glutine con melanzane

Iniziate la preparazione lavando bene le melanzane sotto acqua fredda corrente, togliete i piccioli e adagiate le melanzane su di una leccarda foderata con carta da forno e fate cuocere in forno già caldo a 200°C per 60 minuti circa a seconda della grandezza delle melanzane. A cottura ultimata, togliete le melanzane dal forno e lasciatele raffreddare completamente prima di privarle della buccia. Prelevate la polpa delle melanzane e mettetela nel mixer. Aggiungete il prezzemolo e il formaggio grattugiato e frullate in modo da ottenere una purea omogenea dopodiché unite l’uovo, un pizzico di sale e un cucchiaio di olio. Unite la farina, mescolate e aggiungete tanto pane grattugiato quanto basta per ottenere un composto morbido ma lavorabile con le mani. Formate le polpette, passatele nel pane grattugiato e adagiatele sulla leccarda del forno con carta oleata. Infornate in forno già caldo a 200°C per 30 minuti avendo cura di rigirare le polpette a metà cottura. Togliete dal forno e servite calde, tiepide o fredde in base al vostro gusto.

In alternativa potete cuocerle in padella con un filo d’olio, oppure friggerle: in entrambi i casi capirete che sono pronte quando saranno belle dorate!

Se preferite, potete preparare le polpette di melanzane senza uova seguendo la nostra ricetta e se avete l’esigenza di seguire una dieta senza glutine, vi basterà sostituire la farina con un’apposto preparato senza glutine.

Conservazione

Le polpette di melanzane si conservano in frigo per 2/3 giorni. Riponetele in un contenitore ben chiuso e riscaldatele all’occorrenza. In alternativa potete anche congelarle.