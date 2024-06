la ricetta del secondo piatto vegetariano e salutare

ingredienti Olio extravergine di oliva

La frittata di verdure è un secondo ricco e gustoso preparato con un mix di ortaggi freschi colorati e fragranti. Nella nostra ricetta abbiamo scelto peperoni, zucchine, fagiolini, carote e cipollotti, ma a piacere puoi aggiungere le verdure che più preferisci.

Ti basterà mondare i vegetali, tagliarli a dadini e cuocerli in una padella con un giro abbondante di olio; si aggiungono le uova, sbattute a parte con sale, pepe e basilico spezzettato, quindi si prosegue la cottura con un coperchio finché la frittata non sarà ben dorata all’esterno, ma umida e soffice al cuore.

Un piatto perfetto per un pasto veloce, da completare con qualche fettina di pane casereccio e da proporre in occasione di un pranzo o una cena in famiglia. Buonissima sia calda sia a temperatura ambiente, può essere portata anche nel cestino del picnic, in spiaggia o consumata per la pausa in ufficio.

La frittata di verdure si può realizzare con verdure diverse a seconda della stagionalità; si tratta, inoltre, di una ricetta furba e anti-spreco, che ti consentirà di riciclare le verdure avanzate ed è ottima anche per buffet o aperitivi, magari tagliata a quadrotti e accompagnata a un calice di prosecco fresco.

Scopri come prepararla seguendo passo passo procedimento e consigli. Prova anche la frittata di asparagi, quella di zucchine e di zucchine e cipolle: semplici e sfiziose, possono essere servite come secondo o antipasto.

Come preparare la frittata di verdure





Lava e asciuga peperoni e zucchine. Mondali e tagliali a cubetti di un cm circa .





Pela le carote, pulisci i fagiolini e tagliali a pezzetti. Trita anche il cipollotto .





Mescola tutte le verdure in una terrina capiente .





Versale in padella con un giro abbondante di olio .





Falle cuocere a fuoco medio alto per 10-15 minuti, quindi regola di sale e di pepe .





Nel frattempo, sguscia le uova in una terrina, aggiungi sale, pepe e basilico spezzettato . Sbatti per bene.





Versa il composto di uova sulle verdure .





Abbassa la fiamma e cuoci la frittata con il coperchio .





Quando la base sarà dorata, gira la frittata aiutandoti con un piatto o un coperchio e prosegui la cottura anche dall’altro lato .





Trasferisci la frittata di verdure in un piatto da porta e servi .

Consigli

La frittata di verdure si può realizzare con melanzane, spinaci, asparagi, piselli, peperoni verdi, a seconda della disponibilità e della stagione.

Per un tocco gustoso puoi aggiungere alle uova cubetti di provola, feta sbriciolata, dadini di prosciutto cotto o una manciata di grana grattugiato. Per una maggiore dolcezza puoi unire al composto di uova anche un goccio di latte.

La frittata di verdure si conserva in frigo, all’interno di un contenitore ermetico per 1-2 giorni. Si sconsiglia la congelazione.