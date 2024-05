la ricetta del secondo piatto leggero e gustoso

ingredienti Sgombri interi già puliti Olio extravergine di oliva Ti servono inoltre Olio extravergine di oliva

Lo sgombro al limone è un secondo di mare leggero e nutriente, perfetto da portare in tavola per qualunque pranzo di famiglia o serata con gli amici, insieme a qualche fettina di pane e a una porzione di insalata mista. Facile e veloce, si prepara in pochissimi minuti ed è ideale per chi vuole seguire un’alimentazione equilibrata, senza però rinunciare al gusto.

Lo sgombro è un pesce azzurro ricco di omega-3, minerali essenziali, proteine e vitamine, molto versatile ed economico. La sua carne è succosa e compatta, e si presta molto bene a ricette che prevedono una marinatura, poiché riesce ad assorbire bene gli aromi con cui viene condita. Qui il pesce intero, pulito, squamato ed eviscerato, viene lasciato riposare in frigo per due ore con un condimento di olio extravergine di oliva, succo e scorza di limone, un pizzico di sale, due spicchi d’aglio e qualche ciuffetto di prezzemolo sminuzzato, poi cotto velocemente in padella, in modo tale che la polpa resti tenera e succulenta.

Il risultato è un piatto saporito, adatto a grandi e piccini, che si abbina bene a un’ampia varietà di contorni: puoi accompagnarlo con verdure di stagione grigliate, come zucchine, melanzane e peperoni, oppure con delle patate croccanti.

Al momento dell’acquisto, scegli un esemplare freschissimo, proveniente dai nostri mari, con pelle soda, occhi lucidi e sporgenti; se non hai molta praticità, chiedi al tuo pescivendolo di fiducia di aiutarti nelle operazioni di pulizia. La cosa fondamentale è non cuocerlo troppo, ma rispettare con attenzione le tempistiche che ti suggeriamo: in caso contrario, le carni potrebbero diventare troppo asciutte e stoppacciose.

Scopri come preparare lo sgombro al limone seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la cottura al cartoccio, in padella e alla griglia.

Come preparare lo sgombro al limone





Se non li hai acquistati già puliti, occupati di eviscerare gli sgombri, poi sciacquali sotto l’acqua corrente fredda e asciugali con un foglio di carta assorbente da cucina. Sistemali, quindi, in una pirofila da forno capiente .





Raccogli in una ciotolina l’olio extravergine di oliva, il succo filtrato e la scorza grattugiata di 1/2 limone, i due spicchi d’aglio pelati, un pizzico di sale, il prezzemolo fresco lavato e sminuzzato, poi mescola per bene il tutto .





Versa la marinatura sugli sgombri , quindi copri la pirofila con un foglio di pellicola trasparente e lascia riposare il pesce in frigorifero per 2 ore.





Trascorso il tempo di riposo, versa in un filo di olio in un tegame antiaderente, sistema gli sgombri, ben scolati dalla marinatura, e spremi il succo dall’altra metà del limone .





Copri con un coperchio e cuoci a fiamma alta per 10 minuti, poi capovolgi delicatamente il pesce e prosegui la cottura per ulteriori 5 minuti .





Trasferisci gli sgombri su un piatto da portata, condisci con un pizzico di pepe, qualche fettina di limone e un po’ di prezzemolo fresco, quindi gustali ben caldi .

Consigli

A piacere, puoi aggiungere alla marinatura anche delle fettine di zenzero fresco, precedentemente sbucciato, per una piacevole nota pungente, e qualche fogliolina di timo limonato; per un tocco piccante, puoi unire un peperoncino secco tritato o un pizzico di quello in polvere.

Si consiglia di consumare lo sgombro al limone al momento. Nel caso in cui dovesse avanzare, puoi conservarlo in frigorifero, ben chiuso in un contenitore ermetico, per 1 giorno al massimo.