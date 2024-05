la ricetta del secondo piatto facile e veloce

ingredienti Funghi misti (freschi o surgelati) Olio extravergine di oliva

Le uova e funghi sono un secondo piatto facile e veloce, una ricetta salva cena che ti svolterà la serata conquistando grandi e piccini. Perfetta quando si ha poco tempo da dedicare alla cucina, ti basterà accompagnarla con qualche fettina di pane tostato per avere un pasto completo, genuino e al tempo stesso gustoso.

Per la realizzazione di questa ricetta abbiamo scelto i funghi misti freschi, come champignon, pioppini, pleurotus e gallinacci, che abbiamo pulito eliminando il gambo terroso e poi sciacquato delicatamente in acqua. Questi vengono saltati in padella con olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio e, una volta cotti, sono pronti per accogliere le uova.

Si copre con il coperchio e prosegue la cottura per pochi minuti, giusto il tempo che l’albume si rassodi e il tuorlo resti cremoso e fondente. Per una resa ottimale, scegli uova freschissime e preferibilmente biologiche, ancora meglio se acquistate presso un contadino di fiducia.

Se preferisci, puoi usare per comodità i funghi surgelati o quelli secchi, e per dare un tocco di sapore più intenso e deciso puoi unire anche i porcini. A piacere, aggiungi dei pomodorini freschi e qualche fogliolina di timo e basilico fresco.

Scopri come prepararle seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, non perderti le altre ricette con le uova, la frittata di funghi e l’omelette di funghi.

Come preparare le uova e funghi





Pulisci i funghi eliminando i gambi terrosi e lavandoli delicatamente .





Taglia i funghi a pezzettini o a fettine a seconda della tipologia .





In una padella versa l’olio extravergine di oliva e aggiungi l’aglio . Fai scaldare a fiamma bassa senza soffriggere.





Aggiungi i funghi . Unisci un pizzico di sale e mezzo bicchiere di acqua, e lascia cuocere a fiamma media per circa 15 minuti, finché non risulteranno morbidi.





Rompi le uova direttamente nella padella con i funghi . Per praticità, con il dorso del cucchiaio puoi creare delle piccole fossette in cui farai cadere le uova.





Copri con il coperchio . Lascia cuocere le uova e funghi fino al raggiungimento della consistenza desiderata: se il tuorlo lo preferisci morbido e fondente, fai cuocere le uova per pochi minuti, giusto il tempo che l’albume si rassodi.





Una volta pronte, profuma le uova con il pepe misto macinato al momento .





Aggiungi una nota aromatica e di colore con il prezzemolo fresco tritato .





Servi subito in tavola le uova e funghi .