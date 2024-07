la ricetta del secondo piatto di pesce

Ecco come preparare il polpo in friggitrice ad aria per un gustoso secondo da proporre in qualsiasi stagione dell’anno.

Cucinare il polpo in friggitrice ad aria è semplicissimo: l’importante è avere a disposizione delle materie prime di qualità e seguire attentamente i passaggi che vi proponiamo, per una ricetta che richiede un impegno davvero minimo in quanto il livello di difficoltà è particolarmente basso. Per ottenere un risultato eccezionale assicuratevi di utilizzare un polpo non molto grande in maniera tale che la consistenza sia quella ideale.

Polpo in friggitrice ad aria

Preparazione del polpo in friggitrice ad aria

Lavate il polpo utilizzando tanta acqua per eliminare qualsiasi impurità. Prendete un recipiente sufficiente a contenere il quantitativo di polpo a disposizione. Tagliatelo a pezzi di media grandezza e inseritelo in un recipiente per la marinatura. Aggiungete olio extravergine di oliva, prezzemolo e aglio. Sarà necessario tenerlo a marinare per almeno una ventina di minuti. Terminata la marinatura del polpo, accendete la friggitrice ad aria. Inserire nell’apposito cestello della friggitrice il polpo impostando una cottura della durata di 40 minuti a una temperatura di 180°C. Utilizzate nuovamente l’aglio e il prezzemolo insieme a un po’ di succo di limone per donare ulteriore gusto al polpo. Terminata la cottura, assaggiate e aggiungete eventualmente del sale (a vostro gusto personale). Assicuratevi che la cottura sia perfetta. La consistenza del polpo sarà morbida nella parte interna e al tempo stesso sarà possibile apprezzare anche una doratura abbastanza croccante in quella esterna. Servire con l’aggiunta di aceto di vino bianco e magari un altro po’ di limone.

Conservazione

Il polpo in friggitrice ad aria può essere immediatamente consumato con i vostri ospiti a tavola oppure conservato in frigo. È importante attendere qualche minuto prima di mettere in frigo il prodotto, in questo modo non c’è shock termico e il piatto conserva tutto l’apporto nutrizionale di cui dispone e anche il suo inconfondibile sapore. Lo potete conservare anche per tre giorni.