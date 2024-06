la ricetta del secondo di verdure facile

Ingredienti e ricetta per preparare un semplicissimo secondo piatto di stagione: taccole in umido al pomodoro!

Maggio è finalmente arrivato e con le sue giornate soleggiate porta con sé un nuovo carico di frutta e verdura. Oltre a piselli, fave, zucchine, catalogna e molto altro, tra gli ingredienti di stagione troviamo le taccole o piattoni e le prime patate novelle. Per questo oggi vi proponiamo le taccole in umido cotte con passata di pomodoro e patate novelle, un secondo piatto tutto vegetariano e perfetto per valorizzare questi due ingredienti in modo semplice ma gustoso.

Se preferite potete servire questo piatto anche come contorno, a voi la scelta!

Taccole in umido

Preparazione delle taccole in umido

Prendete le taccole, privatele delle estremità, tagliatele in tre o quattro parti poi lavatele per bene sotto acqua fredda corrente e asciugatele con un panno pulito. Sbucciate la cipolla e tritatela finemente. Fate rosolare in una casseruola a fiamma medio-bassa. Quando risulterà bello morbido aggiungete le taccole e lasciate tostare a fiamma alta per pochi minuti. Quindi unite la passata di pomodoro o i pelati precedentemente schiacciati con una forchetta. Insaporite con il sale e a piacere del peperoncino secco, proseguendo la cottura per circa 20 minuti a fiamma bassa coprendo con un coperchio. Passato il tempo togliete il coperchio, lasciate addensare il pomodoro ancora qualche minuto e poi spolverate con il prezzemolo tritato fresco prima di portate in tavola questo contorno facile e buono.

Ed eccovi una videoricetta molto simile alla nostra preparazione, con l’aggiunta di un po’ di acqua prima di inserire il pomodoro:

Conservazione

Questo secondo piatto può essere conservato in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico per 1-2 giorni dopo la preparazione.