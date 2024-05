la ricetta del secondo di pesce veloce e delicato

ingredienti Olio extravergine di oliva

Il merluzzo alla mugnaia è un secondo leggero e dal sapore delicato, ideale da portare in tavola per un pranzo di famiglia o una cena informale in compagnia di amici. Con il termine “alla mugnaia” si fa riferimento a un particolare metodo di cottura che consiste nell’infarinare gli ingredienti e nel cuocerli successivamente nel burro fuso.

Nella nostra ricetta, facile e alla portata di tutti, i filetti di pesce, sciacquati sotto l’acqua corrente, tamponati con un foglio di carta assorbente da cucina e passati nella farina, vengono rosolati in padella con un giro d’olio extravergine di oliva, una noce di burro e uno spicchio d’aglio, e quindi fatti insaporire, lontano dai fornelli, con una salsina cremosa e profumata a base di burro fuso, succo di limone e prezzemolo tritato. Il risultato sarà un piatto semplice, ma molto gustoso, perfetto da servire con morbide fettine di pane casereccio in abbinamento a un contorno di verdure grigliate, una porzione d’insalata mista o delle croccanti patate al forno.

Veloce ed economico il merluzzo, da acquistare freschissimo, può essere sostituito con il pangasio, il nasello o con la sogliola: pesce piatto completamente privo di spine e quindi particolarmente indicato per i bambini.

Per questa preparazione prediligi un buon burro di centrifuga oppure utilizza al suo posto il ghee: un burro chiarificato, privato di acqua e caseina, con un più elevato punto di fumo.

Scopri come preparare il merluzzo alla mugnaia seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche il merluzzo al verde e le polpette di merluzzo.

Come preparare il merluzzo alla mugnaia





Sciacqua i filetti di merluzzo sotto l’acqua corrente e sistemali su un piatto .





Tamponali delicatamente con un foglio di carta assorbente da cucina .





Passali nella farina .





Lascia rosolare lo spicchio d’aglio in una padella antiaderente con un giro d’olio extravergine di oliva e una noce di burro .





Elimina quindi l’aglio, sistema i filetti di pesce infarinati , aggiusta di sale e fai rosolare il merluzzo circa 3-4 minuti per lato.





In un padellino a parte fai sciogliere 40 gr di burro .





Togli dal fuoco e unisci il prezzemolo tritato .





Versa il succo del limone e mescola con cura.





Irrora i filetti di merluzzo con la salsina preparata .





Porta in tavola il merluzzo alla mugnaia e servi.