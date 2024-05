la ricetta del secondo di mare semplice e raffinato

ingredienti Pasta sfoglia rettangolare

Il salmone in crosta di sfoglia è un secondo gustoso e scenografico perfetto da servire per un pranzo o una cena con ospiti. Preparato con un rotolo di pasta sfoglia già pronta, ricorda nell’aspetto la sua versione classica: in questo caso, però, al posto dell’impasto a base di polpa di pesce, uova, pangrattato e aromi vari, vengono utilizzati i tranci di salmone freschi avvolti negli spinaci cotti in padella, per un risultato veloce e sorprendente.

Per una resa ancora più raffinata, una volta disposto al centro il ripieno, ti suggeriamo di incidere il rettangolo di sfoglia dalla parte del lato lungo, in modo da ricavare tante striscioline regolari da circa 2 cm di larghezza, e di intrecciarle poi sulla farcia spennellandole prima del passaggio in forno con un uovo leggermente sbattuto con un goccino di latte: in questo modo otterrai una crosticina esterna lucida e dorata e un interno morbido e succoso.

A piacere, puoi utilizzare sia gli spinaci freschi sia quelli surgelati oppure, a seconda della stagionalità, puoi sostituirli con le bietole, le zucchine grigliate, le patate lesse o il cavolo nero stufato.

Al momento dell’acquisto prediligi un trancio di salmone appena pescato, possibilmente selvaggio e non proveniente da allevamenti intensivi e, per un gusto più intenso e aromatico, lascialo marinare in frigo per qualche ora, prima di procedere con la preparazione, con un filo d’olio, il succo di un limone, un rametto di aneto e una macinata di pepe in grani.

Scopri come preparare il salmone in crosta di sfoglia seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ami le ricette con il salmone fresco, prova anche le crocchette di salmone e patate e il filetto di salmone ai pistacchi.

Come preparare il salmone in crosta di sfoglia





Lava gli spinaci sotto l’acqua corrente, scolali, sistemali in una padella antiaderente con un cucchiaio di acqua e lasciali appassire, coperti con un coperchio, per circa 10 minuti o fino a quando non risulteranno morbidi.





Al termine, aggiusta di sale e lascia scolare gli spinaci in un colapasta , in modo da eliminare l’acqua di vegetazione.





Srotola la pasta sfoglia con tutta la sua carta forno e disponi al centro la metà degli spinaci ben strizzati .





Sistema i tranci di salmone, spellati e diliscati, sopra al letto di spinaci e aggiusta di sale e di pepe.





Copri il pesce con gli spinaci rimanenti e, con l’aiuto di un coltello a lama liscia , ritaglia la sfoglia dalla parte del lato lungo in modo da ottenere tante strisce regolari da circa 2 cm di larghezza.





Una volta ritagliata tutta la sfoglia, sigilla le estremità in modo da non far fuoriuscire il ripieno .





Intreccia le striscioline di pasta fra di loro .





Trasferisci il salmone in crosta con tutta la sua carta forno su una teglia, spennella la superficie con un uovo, precedentemente sbattuto con un goccino di latte e metti in forno caldo a 180 °C per circa 20 minuti.





Trascorso il tempo di cottura, sforna il salmone in crosta di sfoglia, disponilo su un piatto da portata , taglialo a fette e servi.