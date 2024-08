la ricetta del secondo di carne

Se siete in cerca di un secondo piatto buono e facile da preparare, ecco che arriva la ricetta della rollata di pollo in friggitrice ad aria.

La rollata di pollo fatta in friggitrice ad aria è una ricetta molto gustosa e facile da fare in casa. Si tratta di un secondo piatto a base di carne, da insaporire con una varietà di ingredienti, tutti genuini. L’ingrediente principale è il petto di pollo, una carne tenera e succulenta, che si presta molto bene a questa preparazione. In questa nuova versione, poi, che prevede l’uso della friggitrice ad aria, la ricetta diventa ancora più leggera; grazie a questa particolare cottura, ci sono molti meno grassi e molte meno calorie. Con pochi ingredienti, potrete servire un secondo piatto davvero gustoso.

Rollata di pollo in friggitrice

Preparazione della ricetta per la rollata di pollo in friggitrice ad aria

La prima cosa da fare è pulire e aprire le fette di petto di pollo, in modo da ricavare un’unica fetta sottile. Disponetele tra due fogli di carta da forno e, usando un batticarne, appiattite ancora di più le fette. Togliete il foglio superiore; tritate il rosmarino e usatelo per condirla. In una ciotola, spremete qualche goccia di succo di limone, poi aggiungete il sale e il pepe. In ultimo, arricchite con qualche goccia di olio e gli aromi. Mescolate questo composto e spennellatelo su ciascuna fetta di pollo. Arrotolate la carne su se stessa e sigillatela usando lo spago. A questo punto, spennellate il composto aromatizzato anche all’esterno dei rollè. Sistemate ciascuno nel cestello della friggitrice ad aria e fate cuocere a 190°C per 45 minuti, girandole a metà cottura. Quando sono pronti, togliete lo spago e lasciate intiepidire, prima di servirli.

Il rollè di pollo è un piatto davvero gustoso che, solitamente va accompagnato con le patate che potete cuocere nella friggitrice ad aria.

Conservazione

Consigliamo di consumare il secondo di carne al momento, altrimenti potete conservarlo in frigo, per massimo 1-2 giorni, in un apposito contenitore con coperchio. Sconsigliamo la congelazione in freezer.